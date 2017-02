Friedrichshafen Berufsinformationsbörse: Viele Angebote für Absolventen

Großer Zuspruch für Berufsinformationsbörse in der Droste-Hülshoff-Schule. Besucher und Aussteller sind gleichermaßen begeistert.

Friedrichshafen – Richtig was los war gestern bei der Berufsinformationsbörse der Droste-Hülfshoff-Schule. Ein spannender Tag für die Aussteller und das rührige Organisationsteam sowie für zahlreiche Jugendliche, die sich gerade in der beruflichen Orientierungsphase befinden.

Schon kurz nach 10 Uhr trifft man auf viele junge Leute. Wohin zuerst? Bei der Vielzahl von insgesamt 74 ausstellenden Betrieben gar keine so leichte Entscheidung. Pia Maldoner, Annkathrin Maucher, Helena Freitag, Linda Bauer und ihre Klassenkameradinnen der Klasse 11 des Ernährungswissenschaftlichen Gymnasiums haben einiges vor. "Wir sind schon mitten in der Vorbereitung fürs Abitur. Aber für uns sind noch viele Fragen offen, was die berufliche Zukunft betrifft", sagt die 16-jährige Pia Maldoner. "Auf dieser Messe kann man auch einiges über Berufe und Berufswege erfahren, die man bisher noch gar nicht auf dem Schirm hatte", fügt die 18-jährige Helena Freitag hinzu. In Bezug auf ihren künftigen Beruf hat die 17-jährige Annkathrin Maucher "überhaupt noch keinen Plan". Ins Handwerk soll es aber nicht gehen, soviel ist für sie jetzt schon sicher. "Ich brauche auf jeden Fall Abwechslung. Den ganzen Tag im Büro sitzen, das ist nichts für mich", weiß die um ein Jahr jüngere Linda Bauer.

Gute Stimmung auch bei Bärbel Jaggi-Dannemann, stellvertretende Schulleiterin der Droste-Hülshoff-Schule. Sie berichtet davon, dass in diesem Jahre erstmals die Schüler der VHBO-Flüchtlingsklassen konkret eingebunden seien – und sich im optimalen Fall vielleicht sogar für einen Praktikumsplatz bei ausstellenden Betrieben erfolgreich bewerben könnten. "Wir bieten in diesem Jahr fünf Plätze fürs Duale Studium und vier Plätze für die zweijährige Ausbildung zum Finanzwirt an, aber auch zahlreiche Schulpraktika ", sagt Peter Bochtler, Ausbildungsleiter beim Finanzamt Friedrichshafen – und freut sich auf viele Interessenten. Manuela Fuchs und Laura Heinzelmann, beide Finanzwirt-Azubis, berichten den Schülern aus erster Hand über ihre bisherigen Erfahrungen.

Wie wäre es mit einem "Casting" für eine Ausbildung zum Schornsteinfeger? "Das bieten wir gerne an", betont Schornsteinfegermeister und Bezirksbevollmächtigter Ralf Schwaderer. "Unser Beruf ist sehr schön. Man ist immer im Kontakt mit den Menschen. Das Berufsbild ist aber auch immer mehr im Wandel und passt sich modernen Anforderungen an." Schon mal was von den Berufen "Milchtechnologe" und "Milchwirtschaftlicher Laborant" gehört? Dass es viele bisher vielleicht unbekannte Ausbildungsgänge gibt, auch davon konnte man sich gestern – wie beispielsweise in diesem Fall am Stand der Omira GmbH – ein eindrückliches Bild machen.