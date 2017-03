Friedrichshafen Berufliche Zukunft voll im Blick

Lehrabschlussfeier für die erfolgreichen Prüflinge der Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik.

Friedrichshafen (ghw) "Volles Rohr Zukunft". Dieser Slogan der Sanitär-Heizung-Klima-Innungen des Bodenseekreises und des Landkreises Ravensburg gilt ab sofort auch für die insgesamt 25 erfolgreichen Absolventen der aktuellen Winter- und Sommergesellenprüfung. "Eine Investition in Bildung und Wissen bringt immer noch die besten Zinsen." Diesen Rat gab Alfred Keller, Innungs-Obermeister des Bodenseekreises, den Jung-Gesellen mit auf ihren Weg.

Andreas Heimpel, Innungsobermeister aus Ravensburg, mahnte an, sich Zeit für weitere berufliche Entscheidungen zu lassen und zunächst einmal das Erreichte zu genießen. Georg Beetz, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Bodenseekreis, warb um Teilnahme an den Meisterkursen und Bernd Simon, stellvertretender Vorsitzender des Fachverbands, überbrachte die Grüße des Landesverbands. Zum letzten Mal durfte Fritz Klingler als Prüfungsvorsitzender vom Ablauf und den Herausforderungen der dreitägigen Gesellenprüfung – die sich in die Teile Planung, Fertigung Prüfstück, Fachgespräch und Handlungsfeld im jeweiligen Fachgebiet gliedert – berichten. Nach 43-jähriger Tätigkeit in der Prüfungskommission wurde er geehrt und in den Ruhestand verabschiedet. Die Feierstunde in den Räumen der Kreishandwerkerschaft wurde von einem Bläserquartett des Musikvereins Kressbronn musikalisch festlich umrahmt.

Gesellenprüfung

25 junge Männer haben die Gesellenprüfung als Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik der Innungen des Bodenseekreises und des Landkreises Ravensburg bestanden. Mit einem Preis für die besten Leistungen wurden Mario Oehler (Wäschle Heizung und Sanitär GmbH Ravensburg) und Matthias Geiger (Schädler GmbH Ravensburg) ausgezeichnet. Eine Belobigung erhielt Matthias Flach (Rebstein GmbH Friedrichshafen).