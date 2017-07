Friedrichshafen/Mengen Berthold Porath wird Geschäftsführer des Flugplatzes Mengen-Hohentengen

Berthold Porath, bis Mai Chef des Dornier-Museums in Friedrichshafen, übernimmt zum 1. August die Verantwortung für den Flugplatz Mengen-Hohentengen.

Der Regio Airport Mengen im Landkreis Sigmaringen hat einen neuen Geschäftsführer. Wie das Landratsamt mitteilt, löst Porath zum 1. August Boris Kraft ab und übernimmt die Verantwortung für den Flugplatz Mengen-Hohentengen, der mit zu den größeren Verkehrslandeplätzen in Baden-Württemberg zähle. „Mit Berthold Porath haben wir einen Geschäftsführer gefunden, der für unseren Flugplatz brennt“, wird Landrätin Stefanie Bürkle vom Landkreis Sigmaringen zitiert. „Seine Ideen einer aktiven Weiterentwicklung des Regio Airport Mengen haben die Gesellschafter überzeugt.“

„Den Airport Mengen möchte ich zu einer Drehschreibe der Mobilität für die gesamte Region machen“, blickt der Diplom-Verwaltungswirt in die Zukunft. Porath kann sich dabei den Angaben des Landratsamtes zufolge auf ein großes Netzwerk innerhalb der süddeutschen Luftfahrtgemeinde stützen. "Seit Langem ist Berthold Porath mit der Luftfahrt in Baden-Württemberg verbunden und hat in seinen vorigen Wirkungskreisen verschiedene Veranstaltungsreihen rund um das Thema Fliegen initiiert", heißt es weiter.

Als Direktor im Dornier Museum in Friedrichshafen am Bodensee, wo er die vergangenen sieben Jahre tätig war, hat der 55-Jährige nicht nur den Aufbau des Museums geleitet, sondern auch die Veranstaltung „Do-Days“ mit 60 historischen Gastflugzeugen und jährlich 10 000 Besuchern ins Leben gerufen. Das Museum selbst zählt pro Jahr mehr als 100.000 Besucher und 150 Veranstaltungen. Zuvor hat Porath bei der Messe Friedrichshafen die Oldtimermesse „Klassikwelt Bodensee“ mit einem eigenen Ausstellungsbereich mit historischen Flugzeugen aufgebaut. Erste Berührungen mit dem Flugbetrieb gab es für ihn bereits zu dieser Zeit, in Form der täglichen Flugshow als Teil des Messeprogramms.

Als gebürtiger Bad Schussenrieder ist Berthold Porath seiner Heimat während seines Berufslebens stets verbunden geblieben – von der Ausbildung und dem Studium im gehobenen Verwaltungsdienst Baden-Württembergs über seine langjährige Arbeit für die Schussenrieder Brauerei im Kreis Biberach bis hin zu seinen Stationen am Bodensee. „Ich freue mich auf meine neue Aufgabe, denn mit dieser Anstellung schließen sich einige Kreise. So habe ich sehr schöne Kindheitserinnerungen an den ehemaligen Fliegerhorst Mengen“, sagt er. „Der Traum vom Fliegen hat mich schon damals begeistert.“