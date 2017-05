Friedrichshafen Bernd Fuchs mit dem städtischen Ehrenbrief ausgezeichnet

Am Dienstagabend hat Bernd Fuchs im Rathaus Ailingen von Oberbürgermeister Andreas Brand den städtischen Ehrenbrief von Friedrichshafen erhalten. Damit wurde sein vielfältiges ehrenamtliches Wirken gewürdigt.

Sein ehrenamtliches Wirken in der gebotenen Ausführlichkeit zu würdigen, hieße vermutlich Bände zu füllen: Am Dienstagabend wurde Bernd Fuchs (rechts) während einer Feierstunde im Bürgersaal des Rathauses Ailingen von Oberbürgermeister Andreas Brand mit dem städtischen Ehrenbrief ausgezeichnet und damit für seine vielfältigen jahrzehntelangen Verdienste geehrt. Wesentliche Eckpunkte seines gemeinnützigen Engagements sind unter anderem sein Einsatz für die Städtepartnerschaft mit Sarajevo und für die Kommunalpolitik, außerdem seine Leistungen im Rahmen der Vereinsarbeit in Ailingen und Ettenkirch. Der SÜDKURIER wird noch berichten.