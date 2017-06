vor 4 Stunden SK Friedrichshafen-Berg Berger Sommerfest findet auf neuem Festareal statt

Der Musikverein Berg veranstaltet die inzwischen 59. Auflage seines Sommerfestes. Der Startschuss fällt am Freitag, 9. Juni, um 20 Uhr auf dem neuen Festareal auf dem Bolzplatz in Friedrichshafen-Berg. Zum Abschluss gibt's am Montag, 12. Juni, ab 17.30 Uhr einen "Feierabendhock".