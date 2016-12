Friedrichshafen Bereit für den Winterdienst: Noch sind die Streusalz-Lager prall gefüllt

Einige Male musste in diesem Winter bereits gestreut werden und die Mitarbeiter der Baubetriebe sind bereit für Winterdienst. Erste Schneeflocken sind zum Wochenanfang in Sicht.

Friedrichshafen – Einige Male musste in diesem Winter bereits gestreut werden. Derzeit, so schildert es die Stadtverwaltung auf SÜDKURIER-Anfrage seien die Mitarbeiter der städtischen Baubetriebe aber vor allem mit Schnitt- und Grünarbeiten beschäftigt, kümmern sich um ständige Wartungs- und Aufräumarbeiten, kiesen Feldwege auf oder reparieren zum Beispiel Zäune. Zum Jahresbeginn könnte der Winterdienst aber höhere Priorität bekommen. „Es kann sehr gut sein, dass es in der Nacht zum Dienstag oder am Dienstag ein paar Flocken gibt“, beantwortet Janina Wendling vom Wetterdienst Wetterkontor die Frage nach Schnee in Friedrichshafen. „Wir sind vorbereitet. Alle Vorkehrungen sind getroffen und das Team steht in den Startlöchern“, erklärte Frank Kahle, Leiter der Städtischen Bauverwaltung, bereits Anfang Dezember. 1000 Tonnen an Streusalz-Vorrat hatten die städtischen Baubetriebe zu diesem Zeitpunkt in den Salzsilos und überdachten Lagern. Dazu kommen 25 Tonnen Splitt, 25 Tonnen Splitt-Salz-Gemisch, 30 000 Liter Kalziumchlorid-Lösung sowie 25 Tonnen Kalziumchlorid-Flocken zur Feuchtsalzmischung. Dieser Vorrat hat sich durch die bisherigen Streueinsätze laut Stadtverwaltung kaum verringert.

Im maschinellen Winterdienst streuen die städtischen Baubetriebe einer Pressemitteilung zufolge fast ausschließlich Feuchtsalz FS 30. „Feuchtsalz ist bei uns mit meist nur geringen Schneemengen und häufiger Glätte am wirksamsten“, erklärt Alexander Stein, Betriebsleiter der städtischen Baubetriebe. Dies sei dazu noch wirtschaftlicher und weise eine bessere Ökobilanz als Splitt auf. „Der gezielte und sparsame Feuchtsalzeinsatz FS 30 beugt zudem kritischen Belastungen für die Umwelt vor und gewährleistet gleichzeitig ein hohes Maß an Verkehrssicherheit“, so Stein. Um eine sparsame Verwendung zu garantieren, seien die Streugeräte an den Fahrzeugen auf eine geringe Streumenge von maximal zehn Gramm pro Quadratmeter voreingestellt. Bei leichter Reifglätte werde die Menge auf fünf Gramm pro Quadratmeter reduziert. Bei starker Vereisung, Eisregen oder Schneeglätte kann die Dosierung laut Mitteilung in Einzelfällen bis auf 40 Gramm pro Quadratmeter erhöht werden.

Die Dringlichkeitsstufen des Räum- und Streuplans für den Wintereinsatz Für den Fall, dass es stark und anhaltend schneit und die Schneedecke mehr als drei Zentimeter beträgt, wird nach einem extra dafür konzipierten Räumplan gearbeitet. Bei Glätte und geringem Schneefall kommt der Streuplan zum Einsatz. Die Straßen, die bei Schnee- und Eisglätte geräumt werden müssen, sind in Dringlichkeitsstufen eingestuft.

Dringlichkeitsstufe 1: Diese Straßen werden von den Mitarbeitern der Städtischen Baubetriebe als erstes geräumt. Hierzu gehören nach Angaben der Stadtverwaltung besondere Gefahrenstellen und sämtliche in geschlossener Ortslage verlaufende Bundesstraßen und andere vorrangige Straßen. Außerdem: Straßen, in denen Linien- und Schulbusse fahren, sowie alle verkehrswichtigen Hauptverbindungen zu den einzelnen Ortsteilen.

Dringlichkeitsstufe 2: Hierzu gehören weitere wichtige Straßen wie die Hauptzubringerstraßen zu den Wohngebieten.

Hierzu gehören weitere wichtige Straßen wie die Hauptzubringerstraßen zu den Wohngebieten. Dringlichkeitsstufe 3: Erst wenn die Straßen der Dringlichkeitsstufen 1 und 2 geräumt sind und der Verkehr reibungslos verläuft, werden die Straßen der Dringlichkeitsstufe 3, zu der zum Beispiel Nebenstraßen in Wohngebieten gehören, geräumt.

Bei dauerhaftem starkem Schneefall werden laut Stadtverwaltung zunächst ausschließlich die Straßen der Dringlichkeitsstufen 1 und 2 geräumt, während die Straßen der Dringlichkeitsstufe 3 vorläufig unberücksichtigt bleiben müssen.

Um den Salzeinsatz zu reduzieren setze man bei den Baubetrieben zudem darauf, alle übergeordneten, verkehrswichtigen und gefährlichen Straßenabschnitte möglichst schnell und umfassend mechanisch vom Schnee zu räumen. „Damit die Grünflächen entlang der Straßen nicht unnötig mit Streusalz belastet werden, sind die Fahrzeuge so eingestellt, dass nur der Fahrbahnbereich bestreut wird“, heißt es weiter. In ökologisch besonders sensiblen Bereichen werde ausschließlich Splitt gestreut, an gefährlichen Stellen sowie an Bushaltestellen mit einem Splitt-Salz-Gemisch.

Sobald die ersten Flocken in nennenswerter Anzahl fallen, beginnt der Arbeitstag für die Winterdienstler früh. „Werktags geht es um 4 Uhr los“, beschreibt die Stadtverwaltung, Einsatzende: 22 Uhr. „An den Wochenenden und an Feiertagen beginnt der Räum- und Streueinsatz eine Stunde später.“ Bis Ende Februar ist zudem ein 24-Stunden-Bereitschaftsdienst eingerichtet. Zu dessen Aufgabe gehört es unter anderem, sich über die Wettervorhersagen beim Deutschen Wetterdienst auf dem Laufenden zu halten. „Außerdem werden an 13 besonders sensiblen Messpunkten in der Stadt die Straßenbedingungen um 3 Uhr und um 19 Uhr kontrolliert“, teilt die Stadt mit. „Bei kritischer Wetterlage und kritischen Straßenverhältnissen werden die Kontrollfahrten insbesondere an Wochenenden und Feiertagen in regelmäßigen Abständen wiederholt. Der Bereitschaftsleiter macht die Kontrollfahrten und schickt bei Bedarf die Kollegen entsprechend dem Bereitschaftsplan in die Straßen. Innerhalb von 30 Minuten können die Einsatzfahrzeuge ausrücken.“ Im Winterdienst arbeiten die Mitarbeiter der Baubetriebe in zwei Schichten, in denen je 36 Mitarbeiter im Einsatz sind. Acht Lastkraftwagen und Unimogs, fünf Schmalspurfahrzeuge, drei Kleintraktoren und sieben Mannschaftswagen sind verfügbar.

Öffentliche Straßen, Wege und Plätze sowie Radwege und Radfahrschutzstreifen werden von den Baubetrieben der Stadt geräumt und gestreut. Geh- und Fußwege, gemeinsame Geh- und Radwege, und vom Radweg getrennte Gehwegestreifen sowie Flächen am Rand der Fahrbahn, falls kein Gehweg vorhanden ist, sind laut Mitteilung von den Anliegern zu räumen und zu streuen. Schnee kann am Gehwegrand oder – sofern hier nicht ausreichend Platz ist – am Fahrbahnrand angehäuft werden und darf nicht auf die Straße geschaufelt werden. Um ein möglichst zusammenhängendes und verkehrssicheres Radwegenetz zu erreichen, werden die gemeinsamen Geh- und Radwege, auch wenn sie eigentlich von den Anliegern zu räumen sind, weitestgehend von den städtischen Baubetrieben geräumt. Die Stadt weist darauf hin, dass diese Tatsache die Anlieger aber nicht von ihrer Verkehrssicherheitspflicht entbindet.

Probleme machen den Fahrern der Räum- und Streufahrzeuge jedes Jahr am Straßenrand abgestellte Kraftfahrzeuge. Gerade in besonders schmalen Wohngebietsstraßen gibt es für die mit sperrigen Räumschilden ausgerüsteten Fahrzeuge oft kaum ein Durchkommen. In solchen Fällen können die Straßen nicht geräumt werden. „Unsere Bitte geht deshalb schon jetzt an die Autofahrer und Anwohner, in sehr schmalen Straßen nicht zu parken oder aber in jedem Fall darauf zu achten, dass eine Durchfahrtsbreite von mindestens drei Metern für den Räumdienst verbleibt“, appelliert Frank Kahle. Gleichzeitig bittet er um Verständnis dafür, dass bei der maschinellen Räumung am Straßenrand Schneeanhäufungen entstehen. „Dies ist für die Anwohner, die ihre Zufahrt bis zur Straße gerade vom Schnee geräumt haben, ärgerlich. Eine gänzliche Vermeidung ist den Einsatzkräften jedoch technisch nicht möglich“, so Kahle. Die Mitarbeiter seien bestrebt, keine unnötigen Schneeanhäufungen an Zufahrten zu hinterlassen.

Streupflicht

Wann, wo und wie Anwohner fürs Räumen und Streuen zuständig sind, ist der Streupflichtsatzung zu entnehmen, die im Rathaus erhältlich sowie im Internet abrufbar ist: www.friedrichshafen.de