Friedrichshafen-Kluftern Beim "Woizafeschd" kommen alle Generationen auf ihre Kosten

"Woizafeschd"-Besucher feiern in Kluftern bis tief in die Nacht. Die Musiker vom Partnerverein Musica di Roveredo aus Italien überraschen mit einer besonderen Zugabe.

Name hin oder her: Selbstverständlich stehen beim „Woiza­feschd“ des Klufterner Musikvereins auch anderes Bier sowie viele weitere Getränke und Köstlichkeiten auf der Speisekarte. „Wir sind sehr darauf bedacht, dass für jedermann etwas dabei ist, sowohl kulinarisch als auch musikalisch, denn wir agieren ja für die ganze Gemeinde“, erklärt Christof Müller, Vorsitzender des Musikvereins. Das Konzept – am Samstag zuerst Blasmusik für die älteren Besucher und gegen später ein DJ für die Jugend, dazu am Sonntag ein musikalisch umrahmtes Familienprogramm mit Gottesdienst, XXL-Kickerturnier und Kinderprogramm – ging dabei perfekt auf.

Neben den Musikvereinen (MV) aus Ahausen, Schnetzenhausen, Immenstaad und der Bläsergruppe der Grundschule Kluftern, die am Wochenende aufspielten, war dieses Jahr auch der Partnerverein Banda di Musica di Roveredo aus Italien angereist. Dem mit 50 Musikern besetzten Orchester wurde die Ehre zuteil, als Erstes einzumarschieren, danach folgte der MV Ahausen. Nachdem beide Vereine ihre Nationalhymne vor der Tribüne abgespielt hatten, folgte der traditionelle Fassanstich. Mit nur drei Hammerschlägen brachte Ortsvorsteher Michael Nachbaur den edlen Gerstensaft zum Fließen. Schnell füllten sich die Tische und die Gäste spendeten den italienischen Musikanten, die für ihren Auftritt in Kluftern ein flottes Programm aus Italo Oldies, englischen und deutschen Titeln zusammengestellt hatten, reichlich Applaus. Chiara de Mattia brachte als Sprecherin des Orchesters ihre Freude über die Einladung zum Ausdruck: „Wir haben bis zu sechs Auftritte im Monat, was uns viel Kraft kostet.

Zum Termin in Deutschland wollte trotzdem jeder mit. Von den beiden Kleinsten, die erst zehn Jahre sind, bis zu unserem Ältesten mit 68 Jahren – alle haben seit Weihnachten für diesen Auftritt geprobt und sogar neue Noten einstudiert.“ Als Zugabe spielten sie „Die Fischerin vom Bodensee“, freuten sich über den anhaltenden Beifall und wollten sich mit dem Titel zugleich für die Gastfreundschaft des MV Kluftern bedanken. Neu im Programm und ebenfalls gut besucht, war das Jahrgängertreffen nach dem Festgottesdienst am Sonntag. An beiden Tagen wurde bis in die Morgenstunden gefeiert, wobei es abends kaum noch Sitzplätze gab.

Das Angebot an die Gewerbetreibenden der Umgebung, am heutigen Montag mit ihren Angestellten zum Fest zu kommen, ist noch offen. Aber da Müller eine Liste mit 30 Tischreservierungen hat, ist er optimistisch, dass auch der dritte Festtag ein voller Erfolg wird.