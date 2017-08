Friedrichshafen Beim Buchfink-Theater übernehmen Kinder die Regie

Beim Impro-Theater im kleinen Zelt des Kulturufers macht das Duo Clapp und Buchfink aus den Einfällen des jungen Publikums ein vor Phantasie sprühendes Stück.

Auf der Bühne des kleinen Kulturufer-Zeltes spielen Christoph Buchfink und Andy Clapp eines ihrer beliebten Improvisation-Abenteuer. Bei der Begrüßung erklären die beiden Darsteller den Kindern, sie hätten einen Zauberort mitgebracht, an dem Wünsche wahr werden. Spielzeug, leckere Getränke oder ein gutes Frühstück werden vor den Augen der Kinder greifbar – und das, obwohl all das unsichtbar bleibt.

Buchfink und Clapp geben das Stück „Wie im Märchen“ und nehmen die kleinen Zuschauer mit auf eine Reise in eine andere Welt, in der alles möglich ist. Jetzt ist die Fantasie und Vorstellungskraft der Kinder gefragt und durch geschickte Fragestellung und mimisch wunderbar dargebotene Ansätze entwickelt das Duo mit den Kindern zusammen ein ganz neues Märchen. Da gibt es das Zauberkamel Westwind, dass nur Apfelsaft trinkt und das einen überall hinbringen kann, wohin man nur will. Dann ist da der listige Geschäftsinhaber, der im Keller der Wüste, nicht weit von der Oase, heißen Kaffee an durstige Reisende zu horrenden Preisen verkauft. Nicht fehlen darf auch die eingesperrte schöne Prinzessin Conchita, die die Freiheit nur erlangen kann, wenn sie das böse Monster Rumpf heiratet. All diese Akteure entspringen dem Ideenreichtum der Kinder und ergeben eine noch nie dagewesene Story.

Geschichten, die sich immer neu selbst erfinden, indem man ihnen Nahrung aus Kinderwünschen gibt – das ist das Theatergeheimnis, auf das sich Buchfink und Clapp so ausgezeichnet verstehen. Mit ganzem Körpereinsatz, beeindruckender Mimik und Gestik und den wundervollen Handpuppen, die mit den Künstlern fast verschmelzen, entsteht das Stück bei jedem Auftritt neu und anders.

Wenn Kinder staunend ruhig auf ihren Stühlen sitzen, dann machen die zwei Gestalter dieses Programms wohl alles richtig. Christoph Buchfink und Andy Clapp haben in ihrem Schaffen schon viele Preise abgeräumt. So erhielten sie beim Göttinger Figurentheaterfestival 2015 einen Publikumspreis für ihre „Hintertürgeschichten“.

Am heutigen Donnerstag dürfen die Häfler gespannt sein, wenn Andy Clapp allein auf der Bühne steht: mit seiner Mini-Variete-Show ist er um 15 Uhr darauf aus, die Zuschauer zu entzücken. Karten gibt es ab 14 Uhr am kleinen Zelt.