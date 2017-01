Friedrichshafen Behindertenhilfe: Arbeitskreis Beteiligung feiert Geburtstag

Der Arbeitskreis Beteiligung im Netzwerk Behindertenhilfe im Bodenseekreis hat sein fünfjähriges Bestehen gefeiert. In dem Arbeitskreis engagieren sich auch 14 Menschen mit einer geistigen Behinderung. Sie treten für ihre eigenen Belange ein.

Friedrichshafen (rac) Sein fünfjähriges Bestehen hat der Arbeitskreis Beteiligung im Netzwerk Behindertenhilfe im Bodenseekreis gestern gefeiert. Beim Fest im Haus der Offenen Hilfen der Diakonie Pfingstweid in Friedrichshafen waren auch die 14 Menschen mit einer geistigen Behinderung unter den Gästen, die sich im Arbeitskreis Beteiligung engagieren.

"Das ist euer Fest", begrüßte sie Lars Kehling, Vorstand der Diakonie Pfingstweid, an erster Stelle. Gehe es um die Belange von Menschen mit Behinderung, sollte nicht über sie, sondern mit ihnen gesprochen werden, erläuterte er das Wesen des Arbeitskreises Beteiligung. Dass dieser etwas Besonderes ist, zeigt die Auszeichnung mit dem "Leuchtturm der Bürgerbeteiligung" des Landes Baden-Württemberg im Jahr 2013. "Ist es wirklich gut, dass er etwas Besonderes ist? Müsste es solche Arbeitskreise nicht in allen Landkreisen geben?", fragte Landrat Lothar Wölfle. Er begrüßte die Verabschiedung des neuen Bundesteilhabegesetzes. "Nach ihm soll es völlig normal sein, dass Menschen mit Handicap genauso leben wie alle anderen." Der Bodenseekreis sei bereits einen oder mehrere Schritte auf diesem Weg gegangen. "Aber es warten noch einige andere auf uns", kündigte Wölfle an.

Alle Mitglieder formulierten ihre Motivation für das Engagement im Arbeitskreis Beteiligung. "Er ist wichtig, um die Barrieren abzubauen. Auch die Barrieren im Kopf", sagte Irmgard Weiland. Katrin Hengstler möchte noch mehr Menschen Mut machen, auf den freien Arbeitsmarkt zu gehen. Helga Spenger beteiligt sich, um die Inklusion voranzubringen. "Vor allem für Menschen, die benachteiligt sind", betonte sie. Von der Gleichberechtigung über Hilfe und den Einsatz für andere bis zur Wahrnehmung des Mitspracherechts reichten die Argumente.

Als Mitbegründer des Arbeitskreises Beteiligung blickten Rainer Barth, Sozialplaner im Bodenseekreis, und Hannelore Fischer auf die fünf Jahre zurück. "Die Menschen sind sehr wohl in der Lage, ihre Bedürfnisse zu formulieren", sagte Barth und betonte, dass sie in allen Gremien des Netzwerks Beteiligung eine gleichberechtigte Stimme haben. "Sie möchten, so wie wir alle, eine Arbeit, die Freude macht, ordentlich wohnen und in einer Partnerschaft leben." Fischer gratulierte den Mitgliedern des Arbeitskreises dazu, dass sie sich im Laufe der Jahre immer mehr gezeigt und zugetraut hätten. "Ihr habt zunehmend gelernt, für euch und für andere einzutreten." Ein Büfett, Getränke und Gespräche rundeten das Fest ab.