Die Stadt Friedrichshafen lässt nach einem verlorenen Rechtsstreit vor dem Verwaltungsgericht Sigmaringen einen Bebauungsplan für das Stadtquartier St.Georgen aufheben. Erfolgreich geklagt hatte ein Häfler Bauunternehmer.

In den Reißwolf soll nach den Vorstellungen des städtischen Planungsamts der Bebauungsplan "St. Georgen I". Das ist letztlich die Folge eines Streits vor dem Verwaltungsgericht Sigmaringen, den das Unternehmen Holl Wohnbau gegen die Stadt gewonnen hat. Der Technische Ausschuss des Gemeinderats soll während seiner öffentlichen Sitzung am Dienstag, 20. Juni ab 16 Uhr darüber befinden, ob der Bebauungsplan aufgehoben wird. Das letzte Wort hat der Gemeinderat, der nach den Planungen der Verwaltung am Montag, 26. Juni einen entsprechenden Beschluss fassen soll. Bereits im Oktober vergangenen Jahres hatte der Gemeinderat das nötige rechtliche Verfahren auf den Weg gebracht, damit der Bebauungsplan nun aufgehoben werden kann.

Das Bauunternehmen Holl wollte am Eichenweg im Stadtquartier St. Georgen ein vierstöckiges Wohnhaus mit Flachdach und Tiefgarage bauen. Der Neubau soll ein älteres Einfamilienhaus ersetzen, das auf einem größeren Grundstück steht. Die Bauverwaltung verweigerte ihre Zustimmung zu einem Bauvorbescheid für dieses Projekt, da dieses von den Festsetzungen des Bebauungsplans zu sehr abwich. Dies nahm das Häfler Unternehmen nicht hin und klagte. Die Verwaltungsrichter gaben dem Kläger Recht. Die Stadt legte keine Berufung gegen das Urteil ein. Auslöser für das Urteil gegen die Stadt war ein Bebauungsplan aus dem Jahr 1966, auf dem das aktuelle Planwerk fußt. Die Ursprungsplanung beurteilten die Sigmaringer Richter im Juni vergangenen Jahres als fehlerhaft. Rechtlich ist die Situation jetzt so, dass der Bebauungsplan aus dem Jahr 1966 weiterhin Maßstab für das Beurteilen von Bauvorhaben ist.

"Um die unsichere Rechtslage zu bereinigen und künftige Klagen zu verhindern", wie es in den Unterlagen für die Sitzung des Technischen Ausschusses heißt, soll der Bebauungsplan nun komplett aufgehoben werden. Dieser Schritt sei auch deshalb möglich, da das Gebiet bereits weitgehend bebaut ist. Ist der Bebauungsplan aufgehoben, dann gilt der Paragraf 34 des Baugesetzbuchs als Maßstab, um künftige Bauvorhaben in diesem Stadtquartier zu beurteilen. Das bedeute, dass ein Neubau im Grunde der umgebenden Bebauung entsprechen muss.