Friedrichshafen Bauplatz für Seehasen-Fundus in Ailingen hat es in sich

Bauplatz für Seehasen-Fundus in Ailingen hat es in sich

Das neue Gebäude für den Seehasen-Fundus in Ailingen wird frühestens 2019 fertig. Ein belasteter Boden und seine Entsorgung ist dabei nicht die einzige Unsicherheit im Baugebiet, in dem auch ein neues Ailinger Feuerwehrhaus gebaut werden soll.

Friedrichshafen-Ailingen – Wann das neue Gebäude des Seehasen-Funduses in Ailingen einmal fertig sein sollte, daran kann sich Hermann Dollak gar nicht mehr so recht erinnern. „Ich glaube, 2016 oder 2017 waren mal in der Diskussion“, kramt Dollak, verantwortlich für das Häfler Heimatfest, in seinem Gedächtnis. Längst sind diese Zeitpläne über den Haufen geworfen, frühestens Mitte 2019 könnte das neue Gebäude nach Angaben der Stadt fertig werden, zu höheren Kosten als ursprünglich geplant. Das für den Fundus und ein neues Ailinger Feuerwehrgebäude vorgesehene Baugebiet hat sich zu einem Problemfall entwickelt.

Einer, der das Projekt von Anfang an begleitet hat, ist der Ailinger Ortschaftsrat und Häfler Gemeinderat Heinz Tautkus. Der SPD-Mann kennt sich bestens mit dem Gebiet und dem Bauvorhaben aus und geht auf SÜDKURIER-Anfrage die ganze Historie noch einmal durch. Er kann sich noch entsinnen, wie einst ein Gebäude für den Türkischen Arbeitnehmerverein auf dem Gebiet zwischen Leonie-Fürst- und Rotacher Straße entstehen sollte. Plötzlich sei dann der Gedanke gekommen, dort ein großes Gebäude für den derzeit noch verteilt untergebrachten Seehasen-Fundus zu errichten. „Wir konnten uns das gut vorstellen und wähnten uns unter Zeitdruck, also stimmten wir zu“, formuliert Tautkus für den Gemeinderat. Die grundsätzlichen Planungen segnete der Gemeinderat Ende 2014 ab, Ende 2015 eine notwendige Änderung des Bebauungsplans. So weit, so normal der Verwaltungslauf der Dinge. Doch: „Im Nachhinein haben wir immer nur Schritt für Schritt auf das Vorgehen der Verwaltung reagiert“, so Tautkus, der sich selbst mit in die Kritik nimmt, „wir haben vieles falsch gemacht, das hätte nicht passieren dürfen.“

Der Kardinalfehler aus seiner Sicht: „Man hätte das Gelände vorher gründlich untersuchen müssen.“ Denn dass dort einst eine Müllkippe war, wüssten ältere Ailinger noch. Dennoch unterzog die Stadt den Boden erst nach und nach einer Analyse. Warum man nicht zuvor den Boden flächendeckend beprobt hat? Darauf bleibt die Stadt trotz einer bereits seit zwei Wochen laufenden SÜDKURIER-Anfrage eine genaue Antwort schuldig. Nur so viel teilt die Pressestelle mit: „Im Zuge der Projektierung aller auf dem Grundstück umzusetzenden Maßnahmen hat sich erst die Notwendigkeit der Detailuntersuchung ergeben.“ Deren Resultate waren beunruhigend, der Kostensprung gewaltig: 800 000 Euro soll es kosten, die Altlasten auf der Fläche von zwei Fußballfeldern zu beseitigen. Wie vollständig der Boden untersucht ist oder ob noch mehr Probleme auftauchen könnten, beantwortete die Stadt nicht. Die von hohen Deponiekosten herrührenden Mehrausgaben für die Bodenentsorgung genehmigte der Technische Ausschuss zähneknirschend, die Stadt schrieb die Arbeiten neu aus: „Es wird versucht, über eine öffentliche Ausschreibung ein günstigeres Angebot zu erhalten“, so die Pressestelle.

Der Boden ist nicht die einzige Unwägbarkeit. Neben der Belastung wurden auch Leitungen im Boden gefunden, mit denen die Stadt nicht rechnete. Die einst vorgesehene Öffnung des im geplanten Baugebiet unterirdisch kanalisierten Tobelbachs ist auch dadurch nicht mehr darstellbar. Außerdem stellt sich die Frage, ob man mit den nordöstlichen Flächen Richtung Ittenhauser Straße nicht ein größeres Gebiet untersuchen hätte müssen. Das fordert Tautkus, in seinen Augen wäre ein Gesamtplan sinnvoll gewesen, der den mittelfristig anstehenden Neubau der Rotach-Halle und einen möglichen Caravan-Parkplatz (Stadt: „derzeit keine Pläne dafür“) einbezieht. Zudem nennt er die auf vier Millionen Euro kalkulierten Baukosten des Fundusgebäude „äußerst knapp kalkuliert“.

Einen Weg zurück sieht keiner mehr. „Es droht eine Spirale ins Unendliche“, so Dollak. Dass sein Verein noch länger mit einem verteilten Lager leben muss, kann er verkraften: „Wir haben uns noch nicht auf einen Umzug eingestellt, das machen wir erst, wenn es absehbar ist – aber es wäre schön, wenn mal die Bagger anrollen würden.“

Baumersatz in Bonndorf

Erstmals will die Stadt den für den Bau nötigen Eingriff in die Natur teilweise über einen Ökopunkte-Kauf beim Regionalen Kompensationsflächenmanagement (Reko) ausgleichen. Diese Maßnahme sieht im konkreten Fall vor, dass – neben vielen Aktionen im oder nahe des Plangebiets – rund 30 Kilometer Luftlinie entfernt vom Bauplatz eine Streuobstwiese in Überlingen-Bonndorf angelegt wird. Die Ökokonto-Verordnung des Landes erlaubt solche Ersatzstandorte nach Angaben der Stadt im Häfler Fall sogar bis hin zur Donau. Ziel sei jedoch ein möglichst nahe gelegener Ausgleich, etwa im Hepbacher-Leimbacher Ried. Auch der Veloring und der Bau von neuen Messeparkplätzen sollen über Reko ausgeglichen werden, sagt die Stadt. (dod)