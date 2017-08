Friedrichshafen Baugenehmigung für die Blaue Blume

Die Stadtverwaltung hat der Blauen Blume die Baugenehmigung einschließlich des Baufreigabescheins erteilt – allerdings sind noch Auflagen zu erfüllen. Dem Umzugsfestival, für das am Freitag die ersten Helfer erwartet werden, steht die noch nicht mögliche Nutzung des Geländes aber nicht im Wege.

Der Schritt in die Legalität sei gleichzeitig der Beginn einer neuen Phase, hieß es in einer Mitteilung, mit der der Kulturverein vor wenigen Tagen den bevorstehenden Aufbruch in den Fallenbrunnen ankündigte. Es sei eine Reise ins Ungewisse. "Keiner weiß, welche Erde die Blume vorfindet." Eine Mitteilung der Stadtverwaltung von Mittwochmittag lässt im übertragenen Sinne zunächst unnutzbare Erde vermuten. Zwar sei der Blauen Blume die Baugenehmigung einschließlich des Baufreigabescheins erteilt worden – allerdings seien noch Auflagen zu erfüllen. „Die Vorbereitung des Geländes sowie der Umzug sind damit möglich, aber noch nicht der Bezug und damit die Nutzung“, betont Monika Blank, Pressesprecherin der Stadt. Auf noch zu erfüllende Auflagen habe die Stadtverwaltung sowohl den Verein als auch den Bauleiter und Architekten in den letzten Tagen mehrfach hingewiesen.

Ins Wasser – zumindest im übertragenen Sinne – fällt das seit Langem geplante Umzugsfestival laut Kulturverein allerdings nicht. Die Baugenehmigung war nach Angaben der Blauen Blume am Mittwochnachmittag noch nicht zugestellt. Auf die noch zu erfüllenden Auflagen sei man neugierig. Doch teilt der Verein am Nachmittag auch mit: "Wir freuen uns auf den Brief, der zu uns unterwegs ist." Generell gehe man davon aus, die Auflagen sehr schnell erfüllen zu können. Erwartbare Auflagen seien bereits in die Wege geleitet, Erschließung und Abwasser nach Absprache mit dem Architekten und den Tiefbauern rechtzeitig umsetzbar – da der "Rote Punkt" heute hoffentlich im Briefkasten liege.

Rechtzeitig heißt für die Blaue Blume nicht: bis morgen. Schließlich heißt Umzug in diesem Fall auch nicht: Kisten packen, Kisten auspacken, den Umzugshelfern eine Kiste Bier neben die Pizzalieferung stellen und häuslich einrichten. Während des Umzugsfestivals stehen neben Konzerten und Filmen, Workshops, Yoga und Mahlzeiten zwar explizit "Arbeitsphasen" auf dem Programm. Auf der Webseite des Kulturvereins ist unter anderem von einem "tatsächlichen Umzug" ab dem 7. August die Rede. Wie viel Blaue Blume am Ende des achttägigen Festivals am künftigen Standort vor dem alten Heizhaus oder noch am bisherigen an der Windhager Straße zu finden sein wird, sei offen, erklärt aber zumindest gestern Jakob Wirth vom Kulturverein. Was in den Arbeitsphasen ansteht? "Wir beginnen, den Platz herzurichten oder bereiten Hochbeete vor", nennt Wirth zwei Beispiele. Und: "Man muss auch arbeiten, um Auflagen zu erfüllen."

Zu den Auflagen gehört neben Wasser- und Abwasseranschlüssen, dass bei einem zweiten Rettungsweg die lichte Höhe vergrößert wird, wie Monika Blank auf Anfrage ergänzt. Bevor die Stadtverwaltung das Grundstück bei der Schlussabnahme für die Nutzung – also etwa Veranstaltungen oder das Wohnen dort – freigeben kann, müsse außerdem die Feuerungsanlage vor Inbetriebnahme vom Bezirksschornsteinfegermeister freigegeben worden sein.

"Sobald wir die Genehmigung in Händen halten, können wir beginnen, den Gemeinderatsbeschluss mit vielen helfenden Händen baulich umzusetzen", heißt es in der Pressemitteilung der Blauen Blume von gestern. Auf die Schlussabnahme, die die Nutzung des neuen Platzes freigibt, freuen wir uns." Für den Fall, dass einzelne Programmpunkte während des Festivals im wortwörtlichen Sinne ins Wasser zu fallen drohen, wurde vorgesorgt. Bei Regen gehe es unters Dach, zum Beispiel das der Caserne und das der Zeppelin-Universität, erklärt Jakob Wirth.

Antrag auf Kulturförderung

Vereinszweck und Kulturangebot der Blauen Blume passen nach Angaben der Stadtverwaltung nicht unter die Anforderungen der aktuellen Kulturförderrichtlinie. Gemäß dieser Richtlinie seien Musik-, Orchester- und Gesangs- und Brauchtumsvereine sowie Migranten-Folkloregruppen und -vereine förderfähig. Derzeit sei eine Kulturförderung, wie sie die Blaue Blume parallel zur Baugenehmigung beantragt habe, deshalb nicht möglich, heißt es weiter.

Über einen von den Gemeinderatsfraktionen von SPD und Grünen gestellten Antrag auf Überarbeitung und Ausweitung der Kulturförderrichtlinie werden die zuständigen Gremien laut Mitteilung der Stadtverwaltung noch beraten und beschließen. Die Gemeindeordnung gebe eine Frist bis zur übernächsten Sitzung des Gemeinderats vor, also frühestens im September.