Friedrichshafen/Immenstaad/Kressbronn Bauern rechnen mit teils herben Einbußen bei der Apfelernte

Rund zwei Wochen vor der Apfelernte sieht es für Obsterzeuger teils sehr düster aus. Je nach Lage einer Obstplantage und je nach Apfelsorte müssen Landwirte im Raum Friedrichshafen sowie im östlichen Bodenseekreis herbe Ernteeinbußen verkraften.

Die Verlustquoten in der Apfelernte werden im Vergleich zum Vorjahr nach Einschätzungen von Obsterzeugern auf 40 Prozent und bis zu mehr als 90 Prozent geschätzt – je nach Lage einer Plantage und je nach Apfelsorte.

Aus Friedrichshafen-Berg berichtet Hubert Knoblauch: "Ich rechne im Schnitt mit einem Ernteausfall von 80 bis 85 Prozent." Er schätzt seine Ernteausfälle wie folgt ein: Elstar um die 70 Prozent, Kanzi 80 bis 85 Prozent, Gala 30 bis 40 Prozent, Jonagold-Sorten um die 95 Prozent. "Bei der Hauptsorte Jonagold gibt es fast einen Totalausfall", erzählt Knoblauch. Er zeigt in einer Anlage mit Red Prince das Ausmaß auf: "An einem Baum wie diesem hängen sonst 70 bis 80 Äpfel." Zu sehen sind an diesem Stamm zwei Äpfel – die gähnende Leere zieht sich durch sämtliche Reihen der Anlage. Knoblauch hofft, angesichts des vergleichsweise geringeren Ernteausfalls bei Gala durch höhere Preise die Einnahmeeinbußen etwas abmildern zu können. "Gala kann man angesichts der Lage als Lichtblick bezeichnen. Die Sorte blüht etwas später als Jonagold. Wer Anlagen mit viel Gala hat, kommt etwas besser weg", lautet Knoblauchs Einschätzung. Natürlich werde er im Direktverkauf Äpfel haben, aber eben nicht so viele Sorten und nicht so lange wie sonst üblich.

ist es ähnlich, wie Bettina Arnold vom gleichnamigen Obsthof darlegt: "Wir rechnen mit mindestens 60 Prozent Ernteverlust. Bei Jonagold und Boskoop wird es die geringsten Erträge geben." Auch dieser Betrieb ist durch Frost und Hagel doppelt betroffen. Dieses Mal werden im Vergleich zum Vorjahr etwa halb so viele Erntehelfer eingesetzt. Arnold appelliert an die Verbraucher: "Kleinere Schäden wie Frostringe oder Frostnasen haben keinerlei Auswirkung auf den Geschmack der Äpfel. Es wäre schön, wenn die Kunden die heimischen Landwirte unterstützen und auch Äpfel kaufen, die nicht ganz so schön aussehen, statt Ware aus dem Ausland." In Immenstaad und Kippenhausen gibt es je nach Lage und Apfelsorte ebenfalls starke Unterschiede. "Wenn uns der Hagel nicht zwei Mal erwischt hätte...", leitet Jürgen Eberle aus Kippenhausen seine Ausführungen ein. "In den südlichen Lagen zwischen See und Kippenhausen unter Hagelnetzen sieht es gut aus. Alles was nicht unter Hagelnetzen ist, ist stark betroffen." Eberle schätzt den Ernteausfall für seinen Betrieb insgesamt auf rund 40 Prozent. Bei Jonagold hat auch er extrem geringe Erntemengen zu verkraften. Ein kleiner Lichtblick: "Die Clubsorte Cameo ist weitestgehend verschont geblieben." Einher geht die Hoffnung, so finanzielle Einbußen etwas abfedern zu können. Deutlich schlechter sieht es für Eberle im Weinbau aus: "Bis vor Kurzem sah es noch sehr gut aus. Dann gab's zwei Mal Hagel. Wir rechnen mit Ernteausfällen von 60 bis 85 Prozent – je nach Lage und Sorte." Erich Röhrenbach aus Immenstaad erklärt: "Wir hätten ohne Hagelnetze keine Klasse 1-Ernte – nach zwei Hagelschlägen." Laut Röhrenbach haben seenahe Lagen mehr Nebel und weniger Sonnenstunden. "Das gibt dann auch weniger Temperatursummen. Dadurch gibt es einen späteren Austrieb und auch die Blüte ist zwei bis drei Tage später dran." So seien während der Frosttage viele Blüten noch in der Knospe gewesen und weniger stark geschädigt worden.

Die geringeren Ernteerwartungen wirken sich auch anderweitig aus. Beispielsweise die BayWa Obst GmbH & Co. KG will für ihre Obstbetriebe in Süddeutschland Kurzarbeit beantragen. Laut Mitteilung sind in der Region Bodensee-Oberschwaben diese Standorte betroffen: Friedrichshafen-Ailingen, Oberteuringen, Kressbronn und Ravensburg. Die Kurzarbeit werde in den ersten Betrieben wohl im Herbst beginnen und bei den letzten im Sommer 2018. Der Schwerpunkt der Kurzarbeit werde in einzelnen Wochen im Frühjahr 2018 erwartet. Derzeit finden laut BayWa-Sprecher Thomas Berger Gespräche mit dem Betriebsrat statt.

Die Apfelernte am Bodensee fällt laut Prognose im Schnitt 63 Prozent geringer aus als im Vorjahr und sinkt von 231 300 Tonnen auf 86 000 Tonnen. Sorten wie Jonagold/Jonagred und RedJonaprince haben am Bodensee Verluste von 90 Prozent. Dies geht aus Zahlen hervor, die das Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee (KOB), Ravensburg-Bavendorf, mitgeteilt hat. Die Zahlen beruhen auf den Angaben von der Agrarmarkt-Informations-Gesellschaft (AMI), der Marktgemeinschaft Bodenseeobst (Mabo) und der Württembergischen Obstgenossenschaft Raiffeisen. Da die Ernte in fast ganz Europa schlechter ausfällt, dürften nicht als Tafelware geeignete Äpfel dennoch zu guten Preisen in die Verarbeitung gehen, schätzt KOB-Geschäftsführer Manfred Büchele. (wex)