Friedrichshafen Bauen in der Bauverbotszone: Bauvorhaben in Fischbach erzürnt die Nachbarn

Bauen in der Bauverbotszone: Bauvorhaben in Fischbach erzürnt die Nachbarn

Wo heute eine verfallene Hütte und viel Wiese sind, ist ein Mehrfamilienhaus mit drei Wohngeschossen geplant – mitten in der Bauverbotszone an der Zeppelinstraße in Friedrichshafen-Fischbach. Als solche wird das Gelände hinter den Häusern an der Zeppelinstraße in Fischbach laut gültigem Bebauungsplan jedenfalls ausgewiesen. Und doch hat die Stadt Friedrichshafen dem Bauherrn aus Uhldingen-Mühlhofen das Vorhaben genehmigt. Wie geht das?

Die Nachbarn sind sauer. Auf Anfrage bestätigt die Stadtverwaltung, dass das fragliche Grundstück in der Bauverbotszone liegt, die seit 1939 in „Fischbach Süd“ gilt – eigentlich. Denn in den vergangenen Jahrzehnten bekamen hier einzelne Bauwillige doch die Erlaubnis. Deshalb versuchten im vergangenen Jahr zwei Fischbacher Eigentümer das, was anderen gelungen war: Baurecht auf ihrem Grundstück am Rand der Bauverbotszone zu bekommen, das nur noch eine Baulücke ist. Die Anträge wurden von der Stadt aber erneut abgelehnt – mit Hinweis auf die Bauverbotszone und wegen der Einsprüche der Nachbarn. Daraufhin wandten sich die Eigentümer an das Regierungspräsidium (RP) Tübingen als Fachaufsicht und legten Widerspruch ein – mit Erfolg.

Viele Ausnahmegenehmigungen

Das RP stellte fest, dass die Bauverbotszone durch Befreiungen und „Briefmarkenbebauungspläne“ nahezu vollständig bebaut sei, so dass der Grundzug der Planung, dieses Areal von Bebauung freizuhalten, nicht mehr abgebildet ist. Mit anderen Worten: Viele Ausnahmegenehmigungen in den vergangenen Jahrzehnten haben den Bebauungsplan ausgehöhlt. Mit diesem Wink aus Tübingen wurde der Stadt laut Auskunft der Pressestelle die fachaufsichtliche Weisung erteilt, den Bauantrag der beiden Fischbacher doch zu genehmigen.

Und genau diesen Fall hat die Stadt nun dazu herangezogen, um auch das Bauvorhaben an der Zeppelinstraße 301 zu genehmigen. Genau genommen sind es zwei Neubauten. Direkt an der Straße soll das seit Jahren leer stehende Haus abgerissen und durch ein Sechs-Familien-Haus ersetzt werden, was rechtlich unkritisch ist. Doch gegen das Bauprojekt dahinter in zweiter Reihe und im Bauverbot, das für fünf Familien ausgelegt ist, haben die Anwohner Widerspruch bei der Stadt und beim Regierungspräsidium eingelegt. Darüber entschieden habe die Tübinger Behörde noch nicht, antwortete deren Sprecher auf Anfrage. Das Verfahren befinde sich im Stadium der Anhörung der Betroffenen.

Diese argumentieren, dass Ausnahmeregelungen vom Bebauungsplan nur bei einem öffentlich begründeten Interesse zugelassen werden sollten. Bei der Zeppelinstraße 301 handele es sich um ein privates Baugesuch, wie es die Stadt für den mittleren, nur mit Garagen und Gartenhäuschen bebauten Bereich der Bauverbotszone bisher immer abgelehnt hat. Tatsächlich wurde erst 2011 ein vergleichbares Baugesuch wie das jetzt in zweiter Reihe abgelehnt. Ausschlaggebend dafür war, dass „das geplante Gebäude in Kubatur und Versiegelungsgrad den Rahmen der Umgebungsbebauung nicht eingehalten hätte“, teilte Stadtsprecherin Monika Blank auf Anfrage mit. Legt man die Baupläne für beide Vorhaben nebeneinander, ergibt sich ein anderes Bild (siehe Grafik).

Eine klare Linie der Stadt in Sachen Baugenehmigungen ist in diesem Stadtteil kaum mehr zu erkennen. Genau dieses Problem sehen auch die Anwohner. „Die Einsprüche richten sich nicht generell gegen die Bebauung in der Bauverbotszone, sondern wir fordern die Stadt dazu auf, den Bebauungsplan zu erneuern und für Planungssicherheit zu sorgen“, schrieb Martin Roscher stellvertretend für alle neun Anlieger, die gleiche Rechte und Pflichten für alle Grundstückseigentümer fordern. Die Praxis der Ausnahmegenehmigung sei intransparent und stehe dem entgegen.

Keine Planänderung geplant

Das sieht auch der Gemeinderat so. Der hat im November 2014 beschlossen, dass „Fischbach-Süd“ zu den Bebauungsplänen „mit sehr hohem Änderungsbedarf“ gehört. Allein: „Eine Entscheidung, ob der Bebauungsplan ‚Fischbach-Süd’ tatsächlich überarbeitet werden soll, wurde noch nicht getroffen“, teilt Monika Blank auf Anfrage mit. Begründung: Bei diesen zeitlich und personell aufwendigen Verfahren müsse „im Einzelfall abgewogen werden, ob eine Bebauungsplanänderung ... sinnvoll ist und ob aufgrund der bestehenden Bebauung durch eine Planänderung Verbesserungen für zukünftige Bauvorhaben erreicht werden können“. „Fischbach-Süd“ biete im Vergleich zu anderen, dringend überarbeitungsbedürftigen Bebauungsplänen, keine wesentlichen Potenziale für die von der Stadt gewünschte Nachverdichtung. Deshalb werde eine Bearbeitung „hier kaum zeitnah erfolgen“. Außerdem müsse zuerst die Überarbeitung der Bauleitpläne in Fischbach/Manzell abgeschlossen werden, um in diesem Stadtgebiet eine Anhäufung von Verfahren und Änderungen zu vermeiden.

Nach Auskunft des Regierungspräsidiums Tübingen ist ein Bauvorhaben zulässig, wenn sich die Planung grundsätzlich an die Festsetzungen des Bebauungsplans hält. Allerdings kann auch auf der Grundlage einer Ausnahme oder einer Befreiung abweichend davon gebaut werden. Voraussetzung ist, dass die Grundzüge der Planung nicht berührt werden und Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Befreiung erfordern oder die Abweichung städtebaulich vertretbar ist oder die Umsetzung des Bebauungsplans zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte führen würde. Dazu kommt, dass die Abweichung auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist. (kck)