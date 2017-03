Friedrichshafen Bauarbeiten: Ehlersstraße ab Montag halbseitig gesperrt

Die Stadtverwaltung Friedrichshafen hat mitgeteilt, dass ein Abschnitt der Ehlersstraße ab Montag, 27. März, wegen Sanierungsarbeiten halbseitig gesperrt ist. Es werden Umleitungen eingerichtet.

Die Ehlersstraße ist ab Montag, 27. März, zwischen der Einmündung Ailinger Straße und der Einmündung Hadwigstraße halbseitig gesperrt. Gesperrt ist die Fahrbahn in Richtung Osten.

Während der halbseitigen Sperrung wird der Verkehr für Autofahrer und Radfahrer in Richtung Westen wie folgt umgeleitet: vom Kreisverkehr Goethestraße/Ehlersstraße in die Löwentaler Straße und die Ailinger Straße.

Im Anschluss an die halbseitige Sperrung ist die Ehlersstraße im genannten Abschnitt voll gesperrt. Der Zeitpunkt der Vollsperrung wird laut Stadtverwaltung separat mitgeteilt. Die Bauarbeiten dauern bis voraussichtlich 2. September.

Während der Vollsperrung werde so umgeleitet: In Richtung Westen werden die Autofahrer und Radfahrer über den Kreisverkehr Goethestraße/Ehlersstraße, die Löwentaler Straße und in die Ailinger Straße geführt. In Richtung Osten wird der Fahrzeugverkehr über die Kreuzung Keplerstraße/Ehlersstraße, die Ailinger Straße Richtung Norden, den Graf-Soden-Platz und den Kreisverkehr Goethestraße geleitet. Die Radfahrer werden an der Kreuzung Keplerstraße/Ehlersstraße über die Ailinger Straße in Richtung Süden zur Löwentaler Straße und zum Kreisverkehr Goethestraße/Ehlersstraße umgeleitet.

Busse nutzen die Route über die Hadwigstraße und die Schwabstraße. Für die gesamte Dauer der Bauarbeiten werden Ersatzbushaltestellen in der Schwabstraße auf Höhe des Gebäudes 31 eingerichtet. Für Busse aus der Hadwigstraße in die Ailinger Straße wird außerdem eine Lückenampel eingerichtet, die auf die Anforderungen des Busverkehrs eingestellt ist.

Die Gehwege in der Ehlersstraße sind frei und können von den Fußgängern genutzt werden. Sollten die Gehwege kurzeitig nicht genutzt werden können, werden die Fußgänger an der Baumaßnahme vorbeigeführt. Die Umleitung der Fußgänger ist in diesen Fällen ausgeschildert.

Während der Straßensanierungsarbeiten dient ein Teil des öffentlichen Parkplatzes am Hallenbad als Lagerfläche für Baumaterial. Die weiteren Parkplätze für Anwohner und Besucher des Hallenbades können über die Löwentaler Straße angefahren werden.