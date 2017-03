Friedrichshafen Bauarbeiten: BOB-Zugverbindungen fallen aus

Wegen Bauarbeiten an Gleisen in Friedrichshafen fallen von Montag, 20. März, bis Freitag, 24. März, mehrere Fahrten der Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB) zwischen Friedrichshafen-Stadt und Friedrichshafen-Hafen aus. Dies geht aus einer Mitteilung aus dem Verkehrsunternehmen hervor.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Reisende sollen laut BOB am besten auf die Busse des Stadtverkehrs Friedrichshafen oder die Regionalbuslinien ausweichen. Die Busse verkehren tagsüber mehrmals die Stunde zwischen den beiden Bahnhöfen Friedrichshafen-Stadt und Friedrichshafen-Hafen.

Ab Friedrichshafen-Hafen fallen morgens die BOB-Zugfahrten um 5, 5.28 und 6 Uhr aus, am Nachmittag entfallen die Züge um 14.35, 15.43 und 17.43 Uhr, am Abend der Zug um 19.04 Uhr.

Mit Bussen kommen Reisende dennoch pünktlich zur Abfahrt der BOB-Züge am Stadtbahnhof. Die Abfahrtzeiten der Busse am Hafenbahnhof sind um 4.54 Uhr (Linie 13), 5.14 Uhr (Linie 14), 5.52 Uhr (Linie 1), 14.20 Uhr (Linie 7394), 15.34 und 17.34 Uhr (Linie 9) sowie 18.54 Uhr (Linie 13).

Ab Friedrichshafen-Stadtbahnhof entfallen am Morgen die Fahrten um 5.51 und 8.38 Uhr, am Nachmittag und Abend fallen die Züge um 15.38, 17.38 und 18.51 Uhr aus. Die Stadtbuslinien 5 und 6 bringen Fahrgäste wie folgt zum Hafenbahnhof: 5.58 Uhr (Linie 6), 8.40, 15.40 und 17.40 Uhr (Linie 5) sowie 18.58 Uhr (Linie 6).

Laut Mitteilung gelten die Bodo-Fahrscheine auch in den Bussen. Der Ergänzungsfahrplan für den oben genannten Zeitraum hängt ab heute auch in den Zügen der BOB sowie im Stadt- und Hafenbahnhof in Friedrichshafen aus. Zudem kann der Ergänzungsfahrplan im Internet heruntergeladen werden.

Informationen im Internet: