Friedrichshafen Bastel-Marathon im Spielehaus

Bei der Weihnachtsaktion im Spielehaus kam keine Langeweile auf. Während der neun Tage wurden rund 500 Kinder betreut, heißt es in einer Mitteilung des Spielehauses.

Allein am letzten Tag der Aktion, vor Heiligabend, besuchten 90 Kinder das Spielehaus, um Weihnachtsgeschenke für Mama, Papa oder Oma und Opa zu gestalten. „Seit wir in das neue Haus eingezogen sind, kommen sehr viele Eltern, um sich ein Bild zu machen, was im Spielehaus so läuft“, erklärt Margret Rücker-Beck. Sie beobachtet, dass Mütter oder Väter häufiger als früher mit den Kindern gemeinsam basteln oder einfach im Spielehauscafé einen Kaffee trinken und sich mit anderen Eltern unterhalten. „Das ist eine sehr positive Entwicklung. Man lernt sich kennen und kommt miteinander ins Gespräch. Gleichzeitig können sich die Eltern davon überzeugen, dass ihre Kinder bei uns gut aufgehoben sind“, so Rücker-Beck.

Am letzten Tag vor Heiligabend ging es nochmals rund im Spielehaus. In der Weihnachtsbäckerei wurden Plätzchen und Waffeln gebacken. Letzte Weihnachtsgeschenke für Mama, Papa, Oma und Opa entstanden in der Tüftlerwerkstatt, beim Herstellen von Schmuck aus Emaille und Aludraht. Damit die selbst gebastelten Geschenke auch alle schön verpackt werden konnten, wurde von den Mitarbeiterinnen des Spielehauses eine Verpackungsstation eingerichtet. „Dort haben wir gemeinsam mit den Kindern die Geschenke für den Gabentisch verpackt“, so Rücker-Beck. Mit viel Freude stellten die Kinder Räuchermännchen aus Tontöpfen her. Der Renner war das Ausschneiden von kleinen Herzen. Die Herzen wurden anschließend bemalt und mit einem Band verziert und verpackt.

Wenn man ins Spielehaus kommt, fällt auf, dass auf verschiedenen Bäumen kleine Futterhäuschen für Vögel aufgehängt wurden. In der Bastelwerkstatt entstanden kleine Girlanden aus Sternen, kleinen Perlen und selbst gemachten Filzkugeln. Die Kugeln aus Filz werden zunächst in warmem Wasser mit Schmierseife geformt, getrocknet und dann in die die Girlande eingefügt. „Das macht riesig Spaß“, freuen sich Sinem, Ceven, Sofie, Norah und zwei Mädchen, die beide Laura heißen. In der Hoffnung, dass sie bald einen echten Schneemann bauen können, gaben sich die Kinder in der Holzwerkstatt damit zufrieden, einen Schneemann aus Holz zu basteln. Zum Abschluss hieß es dann: Auf in die Weihnachtsdisco. Jetzt macht das Spielehaus eine Winterpause. Am 11. Januar 2017 öffnet das Spielehaus wieder.