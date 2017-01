Für das Projekt "Verschleppt nach Babylon" rund um das aufregende Leben des biblischen Daniel werden noch Kinder gesucht, die Freude an Gesang und Schauspiel haben. Anmeldungen sind bis 5. Februar möglich

Für das kommende Frühjahr probt die Baptistengemeinde Friedrichshafen (Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde) bereits das große Musicalprojekt „Verschleppt nach Babylon“ (Adonia), zu dem noch interessierte Musicalsänger ab der ersten Klasse gesucht werden.

Das Musical spielt zu Zeiten des alten Babylons: Daniel und seine Freunde werden nach Babylon verschleppt, zum damaligen König Nebukadnezzar. Auch in diesem fernen Land ist ihnen ihr Glaube an ihren Gott wichtig, wichtiger als Ansehen und Erfolg, ja sogar wichtiger als ihr Leben. Dem ein oder anderen Vorgesetzten ist dies aber ein Dorn im Auge und so werden Daniel und seine Freunde immer wieder in schwierige Situationen gebracht. Nicht nur einen heißen Ofen gilt es zu überstehen, auch wird Daniel den Löwen vorgeworfen. Wird er letztlich als Sieger hervorgehen? Kann Gott ihn aus diesen Gefahren retten?

Nachdem im Vorfeld bereits jedem Teilnehmer der Text und eine Proben-CD bereitgestellt werden, kann es im Rahmen des ersten Probentreffens am Samstag, 18. März direkt mit dem Umsetzen, der Rollenverteilung und der weiteren Planung losgehen. Es werden nicht nur die Chorsätze einstudiert, sondern auch Theater, Tänze und Soli trainiert. Nach zwei Projektwochenenden vor und nach den Osterferien sollen dann die wichtigsten Bausteine zusammengesetzt sein. Nach einem Generalprobentag an Himmelfahrt, wo der letzte Schliff stattfinden soll, wird dann in der Christuskirche in Friedrichshafen (Rotkreuzstraße 1) am Samstag, 27. Mai um 18 Uhr die Aufführung sein.

Eingeladen zum Mitwirken sind alle interessierten Kinder und Jugendliche aus Friedrichshafen und Umgebung ab der Grundschule. Die Teilnahmegebühren sind mit maximal 15 Euro und Geschwisterrabatt sehr gering gehalten. Anmeldungen liegen in diversen Gemeinden, Schulen und anderen öffentlichen Orten aus oder sind auch im Internet (www.baptisten-fn.de) unter „Veranstaltungen“ zu finden.

Anmeldeschluss ist der 5. Februar. Fragen per E-Mail werden beantwortet unter musical@baptisten-fn.de sowie per Telefon (0 75 41/8 39 44).