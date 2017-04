Friedrichshafen Bande verfolgt zwei junge Frauen - Vier Männer wollen helfen und werden zusammengeschlagen

Beim Versuch, zwei junge Frauen vor aggressiven Verfolgern zu schützen, sind vier Männer im Alter von 20 bis 24 Jahren in Friedrichshafen zusammengeschlagen worden.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Nach Angaben der Polizei waren die Frauen am frühen Samstagmorgen, gegen 3.45 Uhr, von einer sechsköpfigen Männergruppe verfolgt und heftig beleidigt worden. Als ein 21-Jähriger dazwischenging, wurde er von den Männern niedergeschlagen und verletzt. Seine drei Begleiter wollten helfen, wurden aber ebenfalls verletzt.



Einer der vier jungen Männer ging im Verlauf der Auseinandersetzung zu Boden. Trotzdem versetzte die Tätergruppe dem am Boden Liegenden Fußtritte gegen den Kopf. Die jungen Frauen riefen die Polizei, woraufhin die Tätergruppe flüchtete. Die Ermittlungen zu den sechs Tätern dauern an.