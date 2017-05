Die Formation "Choro pra Cinco" ist auf Europa-Tour. Die jungen Musiker bieten einen preisgünstigen Workshop in Friedrichshafen an und Konzerte bei freiem Eintritt.

Die virtuosen jungen Musiker der Band „Choro pra Cinco“ aus der Hauptstadt Brasiliens haben ihr erstes Album „Caminho dos Ventos“ veröffentlicht und sind vom 5. bis 11. Juni am Bodensee. Die Band hat sich dem Musikstil Choro verschrieben und gibt Konzerte – am Donnerstag, 8. Juni, 20 Uhr, im „Eulenspiegel“ in Wasserburg, am Freitag, 9. Juni , 20 Uhr, in der „Kultur Impuls Bar“ in Weingarten und am Samstag, 10. Juni, 19 Uhr, im „KommproBier“ in Langenargen. Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei, es geht der Hut rum.

Außerdem geben die Musiker am 10. und 11. Juni einen zweitägigen Choro-Workshop in Friedrichshafen, im Wasserturm am Riedlewald. Unterrichtet wird in instrumentenspezifischen Gruppen.

Choro ist ein komplexer und improvisationsreicher, aber dennoch populärer Musikstil. Mit Wurzeln in Africa und Europa und beeinflusst von der Musik aus aller Welt, ist dieser Stil wie der Ort, an dem er sich entwickelte: sehr brasilianisch. Die Musiker von „Choro pra Cinco" spielen Querflöte, sieben- und sechsssaitige Gitarren, Cavaco und Perkussion.

Der Workshop dauert am Samstag, 10. Mai, von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag, 11. Mai, von 9 bis 18 Uhr. Die Teilnahme kostet 60 Euro, ermäßigt 45 Euro. Informationen und Anmeldungen: www.cordelproductions.com/choropracinco