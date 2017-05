Friedrichshafen Balkone in der Stadt werden zur Bühne

Denkbar schlecht war das Wetter für die "Singing Balconies" in Friedrichshafen. Doch Sänger und Zuhörer trotzten dem Regen und erlebten wunderbare musikalische Kurzauftritte auf Balkonen in der Innenstadt. Auf dem SÜDKURIER-Balkon traten die "Seaside Singers" der Zeppelin-Universität auf.

Friedrichshafen (ght) Nein, "I'm singing in the rain" stand nicht auf dem musikalischen Programm, obwohl das zu den äußeren Bedingungen gepasst hätte. Fakt ist aber, dass sich die Künstler auf den "Singing Balconies" ebenso wie die begeistert nach oben schauenden Zuschauer die Laune nicht durch das Wetter vermiesen ließen. Die vierte Auflage der singenden Balkone, die Tabea Louis und Florian Keßler, Studenten der Zeppelin-Universität, organisiert hatten, war wieder ein kulturelles Erlebnis – und machte richtig Laune. Ein Spaziergang mit Regenjacke und Schirm durch die Altstadt war gratis dabei.

Balkone der Innenstadt werden zur Bühne: Ganz zu Anfang machte sich Rohan Khan vom Balkon der Karlstraße 31 so seine Gedanken über Gott und die Welt, plauderte humorvoll aus dem Nähkästchen seiner Familie und ließ seine Zuhörer wissen, mit welchem logistischem Aufwand pakistanische Hochzeiten verbunden sind. Ein Höhepunkt war der Auftritte der "Seaside Singers", die vom SÜDKURIER-Balkon mit ihrem bis zu achtstimmigen A-cappella-Gesang zu begeistern und bezaubern wussten. Billy Joels "And so it goes" oder Freddy Mercurys "Seaside Rendezvous", beides in der Version der englischen Kings Singers, hatte Klasse.

Gerade die Vielfalt der musikalischen Vorstellungen machte den besonderen Reiz der Veranstaltung aus. Lukas Schulze-Rohr an der Gitarre und Julius Palm als Sänger ließen es vom zweiten Stock am Antonius-Eck mit "Million" von Allen Stone und "Neon" von John Mayer ordentlich grooven. Dann stand wieder ein kleiner Fußweg der Fangemeinde an, bis zum musikalischen Kontrast vom Balkon in der Wilhelmstraße 18. Bei Klassikern wie "House oft the Rising Sun" war nicht nur in luftiger Höhe, sondern auch auf den Pflastersteinen der Fußgängerzone Mitsingen angesagt. "Halt dich an mir fest" von Revolverheld – auch das sorgte dafür, dass es allen Beteiligten an diesem nasskalten 1. Mai warm ums Herz wurde.