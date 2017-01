Friedrichshafen Bald Tempo 50 statt 100 in der Windhager Straße

Auf der kurvenreichen Straße von Windhag nach Schnetzenhausen soll bald nur noch Tempo 50 statt bislang 100 zulässig sein. Die Stadtverwaltung will damit einem Wunsch der Grünen entgegenkommen. Allerdings will man die Straße am Wochenende nicht für den Verkehr sperren.

Friedrichshafen (asa) Die Stadtverwaltung ist gegen eine generelle Sperrung der Windhager Straße an Samstagen sowie an Sonn- und Feiertagen. Das will die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen erreichen, die dazu einen Antrag gestellt hat. Dieser wird im Finanz- und Verwaltungsausschuss des Gemeinderats am Montag, 31. Januar, öffentlich vorberaten. Am 13. Februar trifft der Gemeinderat die Entscheidung. In einem Punkt folgt die Verwaltung den Grünen: Die Höchstgeschwindigkeit zwischen Windhag und Schnetzenhausen soll von derzeit 100 auf 50 km/h beschränkt werden. Dieser Streckenabschnitt ist verkehrsrechtlich als Gemeindeverbindungsstraße eingestuft – und muss so dem Verkehr offen stehen, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Und an dem Status der Straße will man nicht rütteln. "Die Stadtverwaltung sieht momentan keine Notwendigkeit zur Anordnung einer Sperrung an den Wochenenden. Insbesondere im Hinblick auf zahlreiche vergleichbare Straßenverbindungen im Stadtgebiet und in den Ortschaften (z.B. Unterraderach – Holzhof, Lottenweiler – Weilermühle, Raderach – Unterteuringen usw.) würde ein Präzedenzfall geschaffen", argumentiert man im Rathaus. "Darüber hinaus verursacht die Reduzierung von Verkehr auf der einen Straße aufgrund einer Sperrung Mehrverkehr auf anderen, oftmals ohnehin bereits stärker belasteten Straßen."

Flexibel ist man bei der Verwaltung, was das Tempolimit angeht. In der Beschlussempfehlung heißt es: "Aufgrund der Tatsache, dass der Straßenzug als Wanderweg ausgeschildert und die Straße sehr schmal ist, ist die Anordnung einer Geschwindigkeitsbeschränkung auf 50 km/h angebracht." Die Grünen hatten unter anderem damit argumentiert, dass auf der Windhager Straße vor allem an Wochenenden zahlreiche Familien mit Kinderwagen, Fahrradfahrer, Jogger, Walker und Wanderer die Straße nutzen. Da kein Geh- oder Radweg vorhanden sei, komme es durch den Autoverkehr immer wieder zu gefährlichen Situationen.