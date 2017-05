Friedrichshafen Bahnunglück als Übung für DRK und Johanniter

Einsatzkräfte aus Friedrichshafen proben gemeinsam an einem Bahnübergang in Langenargen. Angenommen wurde eine Kollision zwischen einem Bus und einem Zug mit 25 Verletzten.

Der Mann auf der Trage schreit laut und anhaltend: "Niklas! Wo ist Niklas?" Es tönt so laut durchs Zelt, dass es nervt – und das soll sein Schreien auch: Not simulieren. Aber am Samstag in Langenargen ging es nur um eine Übung des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und der Johanniter. Dabei ging es um die Rettung und Versorgung von Unfallopfern, eine Gelegenheit auch, den Umgang mit einer Vielzahl von Gerätschaften möglichst praktisch zu üben.

Das Szenario klang brutal: Am Bahnübergang der Friedrichshafener Straße in Langenargen kracht ein Zug gegen einen Bus. Es gibt 25 unterschiedlich schwer verletzte Menschen. Da kommen auch schon die Fahrzeuge der Einsatzabteilungen von DRK und Johannitern aus Friedrichshafen, die die Großübung gemeinsam veranstalteten: Einsatzleit-, Rettungs- und Krankentransportfahrzeuge, Geräte- und Technikwagen. Feuerwehrleute und Rettungskräfte aus Langenargen haben sich schon um die Verletzten gekümmert und sie erstversorgt. Die Sanitätsteams aus Friedrichshafen sollen sie nun weiter behandeln.

"Das ist die eigentliche Aufgabe dieser Übung", erläutert Thomas Reiß, Vorsitzender des DRK Friedrichshafen. Auf dem großen Parkplatz beim Ortseingang bauen fast 40 Einsatzkräfte dazu eine kleine Zeltstadt auf: den Behandlungsplatz. Das Einsatzleitfahrzeug steht als erstes bereit, dazu folgen die sogenannten "Triage" zur ersten Sichtung der Verletzten, mehrere Zelte zur Behandlung der Hilfebedürftigen nach dem Grad ihrer Verletzungen. Ein Ausgangszelt zum Abtransport vervollständigt die Versorgungskette.

Der Aufbau will geübt sein, zeigt ein Blick auf die Bemühungen. Ein Teil der Zelte hat noch ein stählernes Skelett, andere werden mit Druckluft einfach aufgeblasen. Aber, so verrät Thomas Reiß, oftmals seien die Stangenzelte schneller aufgebaut, denn bei den anderen muss erst die Technik auf die Druckluft eingerichtet werden. Vor allem die älteren Helfer seien mit den Zeltstangen flotter am Werk. Die Zelte stehen, das Innenleben kann eingeräumt werden. Als die Tragen liegen, Infusionsständer die Ecken füllen und Arzt- oder Notfallkoffer auf Bänken bereitstehen, wird die Funktion sichtbar: Es sind Behandlungsräume, Notfall-Ambulanzen.

Nach einer halben Stunde der erste Ruf: "Wir sind einsatzbereit!" Da werden die Verletzten auf Tragen herbei geschafft. Alles nur eine Frage von Ordnung und Planung scheint es, bis der eine Schwerverletzte kommt: "Niklas! Niklas wo bist du? Mir geht es so schlecht!" Es gilt: Ruhig bleiben, im Ernstfall wäre es viel schlimmer.