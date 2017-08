vor 3 Stunden Katy Cuko Exklusiv Friedrichshafen Bahnhof Fischbach: Gut Ding will Weile haben – manchmal eben noch länger

In der Kolumne "Se(e)ziert" geht es heute um die Frage, warum es so verdammt schwer ist, einen neuen Pächter für den Bahnhof Fischbach zu finden. Denn im Sommer 2016 sagte OB Andreas Brand noch, für die Gastronomie solle "noch in diesem Jahr die Entscheidung fallen, welcher Pächter dort einsteigen wird", schreibt das Fischbacher Ortsblättle.