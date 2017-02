Friedrichshafen Bahnfahrer brauchen Geduld: Etliche Züge fallen aus

Schlechte Zeiten für alle, die auf den Schienen unterwegs sind: Aufgrund von Gleisarbeiten fallen in den nächsten Monaten viele Züge nach und ab Friedrichshafen aus. Der SÜDKURIER zeigt, welche Verbindungen wann betroffen sind.

Pendler, Bahnfahrer, Touristen und Anwohner werden in den nächsten Monaten auf eine große Geduldsprobe gestellt: Von Freitag, 24. Februar bis Freitag, 16. Juni erneuert die Deutsche Bahn (DB) nach eigenen Angaben für rund neun Millionen Euro fünf Gleise und zwölf Weichen im Häfler Stadtbahnhof und Güterbahnhof.

Gearbeitet wird laut einem DB-Sprecher in Tag- und Nachtschichten, jedoch nicht immer durchgehend. "Lärm entsteht unmittelbar im Bereich des jeweiligen Umbaubereichs, aber auch bei Materialanlieferung und -entsorgung", so der Sprecher gegenüber dem SÜDKURIER. Die Arbeiten stünden allerdings nicht in Zusammenhang mit der Elektrizierung der Südbahn, sagt der Pressesprecher.

Die Folgen sind gravierend: Zahlreiche Verbindungen im Fern- und Regionalverkehr sind betroffen, manche Züge fallen zeitweise komplett aus, werden durch Busse ersetzt. Die Fahrzeiten verlängern sich, nicht immer können Anschlusszüge erreicht werden. Betroffen sind nicht nur Züge der Deutschen Bahn, sondern auch der Gaißbockbahn (Bodensee-Oberschwaben-Bahn), die zwischen Ravensburg und Friedrichshafen fährt. Der SÜDKURIER zeigt die wichtigsten Änderungen.

Friedrichshafen – Markdorf: Von Freitag, 3. März (23 Uhr) bis Sonntag, 12. März, fahren zwischen Markdorf und Friedrichshafen keine Züge. Es gibt Ersatzverkehr mit Bussen, die alle Haltestellen (Kluftern, Fischbach, Manzell und Landratsamt) im Takt der Regionalbahn anfahren. In Markdorf sollen alle Anschlüsse nach Radolfzell erreicht werden, teilt die DB mit. Zwischen Markdorf und Radolfzell fahren die IRE in der Fahrlage der Regionalbahnen. Wer von Radolfzell nach Friedrichshafen kommen will, muss allerdings mit 45 Minuten mehr Fahrzeit rechnen. Statt bisher gut eine Stunde, werden dann bald knapp zwei Stunden benötigt. "Je nach Tageszeit besteht in Friedrichshafen nicht immer unmittelbarer Anschluss Richtung Ulm/Lindau", erklärt der Bahnsprecher. Fahrplaninfos gibt es unter www.deutschebahn.com/bauinfos oder www.bahn.de/persoenlicherfahrplan.

Friedrichshafen – Ravensburg/Ulm: Laut einer Medienmitteilung der Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB) fallen von Montag, 6. März bis Freitag, 10. März einzelne Fahrten der Gaißbockbahn aus. In der Woche vom 13. bis 17. März fährt die BOB zwischen Friedrichshafen und Ravensburg gar nicht, stattdessen sind Busse unterwegs. Die Abfahrts- und Ankunftszeiten und Orte verändern sich dadurch entsprechend und sind im Internet unter www.bob-fn.de abrufbar und liegen in den Bahnhöfen aus. Am Hafen- und Stadtbahnhof fahren die Busse am Halteplatz 8 ab. In Ravensburg sei genügend Zeit zum Umsteigen zwischen Bus und BOB von und nach Aulendorf, teilt das Unternehmen mit. Allerdings könnten an diesen Tagen keine Fahrräder in den Bussen mitgenommen werden. Auch bei den Zügen der Deutschen Bahn nach Ravensburg/Ulm gibt es Einschränkungen: Zwischen Karfreitag, 31. März und Samstag, 6. Mai, fahren die Interegio-Expresse (IRE) aus Basel in Richtung Ulm vor Plan ab, die Haltestelle Flughafen entfällt komplett.

Friedrichshafen – Lindau: Zwischen Karfreitag, 31. März und Ostermontag, 17. April, finden Gleisarbeiten zwischen Friedrichshafen und Lindau statt. Deshalb enden laut Deutscher Bahn alle Interregio-Expresse aus Stuttgart bereits in Friedrichshafen am Stadtbahnhof. Die Züge nach und von Lindau werden durch Busse ersetzt, teilt die DB mit.

Stadtbahnhof – Hafenbahnhof: Wer von Montag, 13. März bis Freitag, 17. März vom Stadtbahnhof und umgekehrt will, muss einen Bus nehmen – oder laufen. In dieser Zeit verkehren hier keine Züge

Fernverkehr: Von Freitag, 31. März und Ostermontag, 17. April, fahren laut DB die IC-Züge 118 und 119 nur zwischen Lindau und Innsbruck, nicht aber nach Ulm. Zwischen Lindau/Stuttgart und Münster (Westfalen) fahren Ersatzzüge. Während der Osterferien gibt es zwischen Lindau und Ulm nur Busverkehr.

