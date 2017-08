Friedrichshafen Bahn kündigt im Bereich des Stadt- und des Hafenbahnhofs nächtlichen Baulärm an

Die DB Netz AG lässt im September im Bereich des Stadt- und des Hafenbahnhofs in Friedrichshafen bauen.

Friedrichshafen – Den Anwohnern rund um den Stadt- und den Hafenbahnhof steht ab Montag, 4. September wieder nächtlicher Lärm ins Haus. In einer Postwurf-Sendung der Bahn an die von den Arbeiten betroffenen Haushalte wird darüber informiert, dass es von 4. bis 24. September Bauarbeiten in den Gleisbereichen des Bahnhofs Friedrichshafen geben werde. "Lärmintensive Arbeiten sind in diesem Zeitraum auch während der Nachtstunden unvermeidbar. Die DB Netz AG wird durch den Einsatz moderner Baumaschinen und Geräte bemüht sein, Lärmbelästigungen auf ein Mindestmaß zu reduzieren und so gering wie möglich zu halten", ist auf der großformatigen Postkarte zu lesen. Weitere detaillierte Informationen zu den Bauarbeiten waren gestern von der Bahn nicht zu bekommen. Unsere Anfrage blieb bis gestern Abend unbeantwortet.

"Damit unsere Baustelle bei Ihnen nicht zum roten Tuch wird", heißt es auf der Vorderseite der Karte. Im Frühjahr hatte allerdings Uwe Barkmann, Anwohner der Paulinenstraße, sehr wohl rot gesehen. "Die Lautstärke des Lärms und die Uhrzeit, an der dieser entsteht, ist schlicht unerträglich. Auch die Beschallung während des Wochenendes empfinde ich als Zumutung", hatte Barkmann kurz vor Ostern in einem Brief an Oberbürgermeister Andreas Brand geschrieben. Damals hatte die Bahn in neue Gleise investiert. Über mehrere Wochen war für Uwe Barkmann und seine Familie nach seinen Angaben damals nicht an Schlaf zu denken.

Der Stadt sind, was den Lärm der bevorstehenden Gleisbauarbeiten angeht, die Hände gebunden. Dies geht aus der Antwort der Stadt auf unsere Anfrage hervor, die wir im April wegen des Lärms der Gleisbauarbeiten gestellt hatten. Nacht- und Wochenendarbeiten könne die Stadt nicht untersagen. "Das Eisenbahn-Bundesamt muss jedoch dafür sorgen, dass die gesetzlich vorgegebenen Lärmgrenzwerte eingehalten werden", teilte Andrea Kreuzer von der städtischen Pressestelle damals mit. Oberbürgermeister Andreas Brand habe sich direkt an den Konzernbevollmächtigten der Deutschen Bahn AG für das Land Baden-Württemberg, Sven Hantel, gewandt und mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass die Lärmwerte eingehalten werden müssen, teilte Andrea Kreuzer weiter mit. Es dürfe nicht sein, dass die Anwohner der Bahnstrecke über einen längeren Zeitraum erhöhten Lärmwerten ausgesetzt seien.

Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) erklärte im Frühjahr auf Nachfrage allerdings, dass es sich bei den maßgeblichen Richtwerten für den Baulärm nicht um verbindliche Grenzwerte handele. Diese Richtwerte dürften insbesondere dann überschritten werden, wenn der Lärm nicht mit zumutbaren Mitteln vermeidbar sei. Wenn das EBA konkrete Hinweise darauf bekomme, dass den Vorschriften der Baulärm-Verordnung nicht genügend Rechnung getragen werde, "geht es ihnen selbstverständlich nach", schrieb uns Pressesprecherin Heike Schmidt damals.

Kein Gesetz für Schienen

Die von der Bahn vorgesehenen Nachtarbeiten sind gesetzlich zulässig. Die Bahn profitiert von einer Verordnung des Bundes zum Immissionsschutzgesetz. Danach ist es eigentlich untersagt, Geräte und Maschinen an Sonn- und Feiertagen ganztägig sowie an Werktagen in der Zeit von 20 bis 7 Uhr zu betreiben. In dieser Zeit darf kein Baulärm erzeugt werden. Die Verordnung gilt jedoch ausdrücklich nicht für Bundesfernstraßen und Schienenwege der Eisenbahn, auch wenn sie durch Wohngebiete führen. (dim/kck)