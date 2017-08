Friedrichshafen Bahn in der Region verzeichnet Fahrgast-Zuwachs trotz Verspätungen

Die Grünen-Politiker Matthias Gastel und Markus Böhlen bemängeln die Pünktlichkeit des Bahnverkehrs in der Bodenseeregion. Trotz der oft verspäteten Züge gewinnt die Bahn am Bodensee überdurchschnittlich viele Kunden. Trotzdem gibt es nach Meinung der Grünen-Politiker für die Bahn noch viel zu tun.

Bei einem Gespräch mit dem bahnpolitischer Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Matthias Gastel, und dem Bundestagskandidat der Grünen im Bodenseekreis, Markus Böhlen, stand das Thema "Bahnverkehr im Bodenseeraum" im Mittelpunkt. Dabei ging es den Politikern in erster Linie um den aktuellen Stand, die Zukunftsperspektiven sowie die von der Bundesregierung und der Deutschen Bahn AG vorgesehenen Projekte auf der Südbahn, der Bodenseegürtelbahn und im Bahnhof Friedrichshafen.

Erst vor wenigen Tagen hat Markus Böhlen ein Hauptproblem der Bahn am Bodensee hautnah erlebt. "Von Köln bis Singen waren die Züge auf die Minute pünktlich. Von Singen nach Friedrichshafen hatten wir eine Viertelstunde Verspätung." Es sei also höchste Zeit, dass sich etwas ändere. Gerade in der wirtschaftlich starken Tourismusregion sei es eine zentrale Frage, wie Verkehr und Mobilität organisiert werden, sagte Matthias Gastel. "Da passen keine großen Blechkolonnen", so der Bahnexperte. Ärgerlich seien überdurchschnittlich viele Verspätungen, die mit der eingleisigen Streckenführung zusammenhängen. "Für mich ist es unverständlich, wenn die Bundesregierung sagt, dass sie damit nichts zu tun hat. Dem Bund gehört die Bahnstrecke und damit ist er auch in der Verantwortung", so der bahnpolitische Sprecher der Grünen.

Ausgangspunkt des Gesprächs waren die Antworten der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen aus dem Jahr 2015, die in Zusammenarbeit mit Bürgern und kommunalpolitisch Aktiven entwickelt wurde. Wie wichtig das Thema ist, zeigt die Entwicklung der Fahrgastzahlen. Während sich der Fahrgastzuwachs in den vergangenen sechs Jahren bundesweit im Schnitt zwischen zehn und 15 Prozent bewegt, liegt er in den Städten und Gemeinden am Bodensee deutlich höher. So sind in Kressbronn 20, in Friedrichshafen Stadt 16, am Hafenbahnhof 22 und in Meckenbeuren gar 57 Prozent Zuwachs zu verzeichnen. "Die Pünktlichkeitswerte liegen dagegen deutlich unter den Durchschnittswerten", bemängelt Gastel.

Durch die Elektrifizierung der Südbahn – die Inbetriebnahme ist für 2021 geplant – verkürzt sich die Fahrzeit zwischen Ulm und Friedrichshafen um zehn Minuten. Dabei sei der Zeitplan bei der Südbahn völlig unabhängig von Stuttgart 21, weiß Gastel aus einem Gespräch mit DB-Vertretern. Mit der Elektrifizierung dürfte es zu weniger Verspätungen kommen. "In Ulm entfällt der zeitraubende Lokwechsel und die Züge können schneller anfahren." Ein 60 Kilometer langes "Dieselloch" befürchtet Gastel auf der Strecke zwischen Konstanz/Singen und dem Bodenseekreis. "Hier weicht die Bundesregierung der Frage nach einer Elektrifizierung komplett aus." Trotz der Streckenelektrifizierung sollen die Fahrzeiten auf der eingleisigen Strecke von Friedrichshafen nach Lindau unverändert bleiben. "Wir Grüne haben in den vergangenen Jahren immer die Entwicklung eines bundesweiten integralen Taktfahrplans nach Schweizer Vorbild vorangetrieben", berichtete Gastel. Das heißt, die Zugverbindungen sollen so verknüpft werden, dass Fahrgäste optimal umsteigen können. Positiv sei der geplante Umbau mehrerer Bahnhöfe in Richtung Barrierefreiheit. "Aber es gibt noch sehr viel zu tun für einen guten und attraktiven Bahnverkehr am Bodensee."

Bahnhof Friedrichshafen

Im Zuge der Elektrifizierung der Südbahn werden auch am Friedrichshafener Stadtbahnhof alle durchgehenden Gleise elektrifiziert. Der Bahnsteig am Gleis 1 wird von 265 auf 250 Meter Länge verkürzt. Geplant ist eine Bahnsteighöhe von 55 Zentimetern. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse will die Deutsche Bahn AG nur Standardaufzüge von 1,1 mal 2,1 Meter Innenmaß umsetzen, ein weiterer Aufzug an der Südtreppe misst 1,4 mal 2,1 Meter. Alle Treppen erhalten Fahrradschieberinnen. Die Umbauarbeiten sollen Ende 2019 beginnen und Ende 2021 abgeschlossen sein. (rac)