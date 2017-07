Bagger beschädigt Phosphor-Brandbombe aus Zweitem Weltkrieg

Bai Bauarbeiten ist in Friedrichshafen eine Brandbombe aus dem 2. Weltkrieg beschädigt worden. Kurzfristig trat Rauch aus und ein beißender Geruch war wahrnehmbar.

Nach Angaben der Polizei wurde bei Baggerarbeiten auf einer Baustelle in der Paulinenstraße am Freitag kurz nach 14.00 Uhr eine Bombe aus dem 2. Weltkrieg beschädigt. Kurzfristig trat Rauch aus. Außerdem war ein beißender Geruch wahrnehmbar. Eine sofortige Rücksprache mit einem Verantwortlichen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes ergab, dass es sich um eine Phosphor-Brandbombe handelt. Als Sofortmaßnahme wurde ein unverzügliches Abdecken der Bombe mit Erdreich empfohlen, da die Bombe lediglich auf Sauerstoff und große Hitze reagieren würde.Diese Handlungsempfehlung setzte die herbeigerufene Feuerwehr Friedrichshafen sofort um. Das Gebiet um die Fundstelle wurde außerdem großräumig abgesperrt. Eine ernsthafte Gefährdung für die Bevölkerung bestand nicht. Die Bombe wurde kurz vor 17.00 Uhr durch Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes problemlos geborgen und in einer luftdichten Kiste abtransportiert. Verletzt wurde niemand. Sachschaden entstand nicht.