Friedrichshafen Babyfenster und vertrauliche Geburt für Schwangere in Not

Babyfenster und vertrauliche Geburt für Schwangere in Not

Das Klinikum Friedrichshafen bietet Schwangeren in Not mehrere Möglichkeiten. Zum einen hat es vor vier Jahren ein Babyfenster eingerichtet, in das vor kurzem das dritte Baby gelegt wurde. Außerdem bietet es werdenden Müttern die Möglichkeit der vertraulichen Geburt: Sie können ihr Kind unter Pseudonym entbinden und zur Adoption freigeben.

Friedrichshafen – Knapp 1200 Neugeborene im Klinikum Friedrichshafen im Jahr 2016 sind ein Rekord. Viele glückliche Eltern verließen mit ihren Babys das Mutter-Kind-Zentrum (Mukiz). Aber was ist, wenn das Kind „nicht geplant“ oder „nicht gewollt“ ist? Vor kurzem wurde das dritte Neugeborene ins Babyfenster am Mukiz gelegt, wie aus einer Mitteilung des Medizin-Campus Bodensee hervorgeht. Statt der anonymen und nicht selten riskanten Geburt empfehlen sowohl Ärzte als auch Vertreter von Beratungsstellen im Notfall die vertrauliche Geburt im Klinikum.

Auch vier Jahre nach der Einrichtung steht das Klinikum zu seinem Babyfenster, weil dadurch die medizinische und behördliche Betreuung des kleinen Erdenbürgers gesichert ist. „Immerhin konnten wir mit diesem Baby bereits dem dritten Menschenleben in einer Notsituation helfen. Zusammen mit den Müttern sind es sogar sechs“, sagt Geschäftsführer Johannes Weindel.

Das Babyfenster sei ein Angebot für Mütter, die zum Zeitpunkt der Geburt in größerer Not seien, erläutert Chefarzt Dr. Steffen Kallsen, Klinik für Kinder und Jugendliche. Er beschreibt die Handlungskette, die mit dem Ablegen des Kindes im Wärmebett des Babyfensters anläuft: „Es wird ein stiller Alarm ausgelöst, das Kind kommt auf die Babystation und wird dort versorgt. Gleichzeitig werden Behörden wie das Jugendamt eingeschaltet.“ Es sorge für einen Platz in einer Pflegefamilie, wenn sich die Mutter nicht zeitnah melde. „Bei uns war dies allerdings bei zwei von drei Babys innerhalb von ein paar Tagen der Fall“, berichtet Kallsen.

Im Gegensatz zur anonymen Geburt ohne jede medizinische Hilfe haben Frauen im Klinikum Friedrichshafen die Möglichkeit der vertraulichen Geburt. Sie wurde 2014 vom Bundesgesundheitsministerium initiiert. „Die Mutter kommt unter einem Pseudonym ins Klinikum und gibt das Kind zur Adoption frei“, schildert Chefarzt Dr. Hans-Walter Vollert, Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe. Auch sie habe zwölf Monate Zeit, ihr Kind zurückzuholen. Für Vollert steht neben der medizinischen Versorgung der Mutter das Wohl des Kindes an erster Stelle: „Es soll optimale Bedingungen für seinen Start ins Leben haben.“

Ist eine Hochschwangere in dieser Konfliktsituation, sollte ihr Weg in eine Beratungsstelle führen. Jederzeit erreichbar ist das Hilfetelefon „Schwangere in Not – anonym & sicher“ unter der Nummer 08 00/4 04 00 20. „Wir zeigen den Frauen Wege auf, wie sie ihre eigene Person schützen und ihr Kind trotzdem medizinisch sicher entbinden können“, sagt Sabine Hornig von der Beratungsstelle der Diakonie in Friedrichshafen. Bei der vertraulichen Geburt bleibt die Mutter anonym. „Gleichzeitig sichert sie das Recht des Kindes, ab einem Alter von 16 Jahren seine Herkunft zu erfahren, wenn es das will.“ Dazu wird ein versiegelter Umschlag mit dem Herkunftsnachweis hinterlegt. Drei Frauen kamen im ersten Jahr, 2014, zur vertraulichen Geburt in das Klinikum Friedrichshafen. Alle drei entschieden sich nach der Geburt, das Kind nicht zur Adoption freizugegeben. „Die Babys waren von Anfang an gut versorgt und die Mutter hatte Zeit zu überlegen, was da gerade passiert“, beschreibt Sabine Hornig die Vorteile.