Friedrichshafen/Markdorf BMW-Fahrer schläft nach schadensträchtiger Fahrt neben Auto ein

Nach einer schadensträchtigen Fahrt ist ein 27-Jähriger, bei dem laut Polizeibericht 1,5 Promille gemessen wurden, am Montag in Erbrochenem neben seinem Auto eingeschlafen.

Gegen 17.30 Uhr geriet der BMW-Fahrer am südlichen Ortseingang von Lipbach auf die Gegenfahrbahn. Ein Außenspiegel streifte dabei den Spiegel eines entgegenkommenden Autos, was einen Schaden von je rund 300 Euro zur Folge hatte. Wie die Polizei weiter berichtet, fuhr der BMW-Fahrer dann über einen etwa 15 Zentimeter hohen Randstein auf den Gehweg, wobei drei Räder beschädigt wurden. Während der Weiterfahrt in Richtung Markdorf wurden abfallende Reifenteile gegen einen Opel geschleudert, wodurch ein Schaden von rund 1500 Euro entstand. Ein Zeuge filmte die Weiterfahrt, verlor den nur noch auf Felgen fahrenden BMW aber im Bereich des Gewerbegebiets in Markdorf aus den Augen. In der Nähe fanden Polizisten das Auto gegen 18.30 Uhr und weckten den mutmaßlichen Fahrer. Der an einer Hand leicht verletzte Mann machte keine Angaben. Der Bereitschaftsrichter ordnete zwei ärztliche Blutproben und die Beschlagnahmung des Führerscheins an. Der Schaden am BMW beträgt rund 5000 Euro.