Friedrichshafen B31-neu: Bislang nur kleinere Bomben gefunden

Die Bauarbeiten an der B31-neu liegen trotz Bodenfrost im Zeitplan. Bis jetzt fanden Arbeiter der Kampfmittelräumung neun Bomben und 120 Kilogramm Kampfmittelreste wie Munition oder Bombensplitter auf dem Gelände des ZF-Parkplatzes.

Die Mitarbeiter der Kampfmittelbergung am ZF-Parkplatz an der Waggershauserstraße haben derzeit frostige Arbeitsbedingungen. Für den Bau der B31-neu muss das Gelände nach Bomben abgesucht werden, die die Alliierten im Zweiten Weltkrieg über das das Industriegelände abgeworfen hatten. Die Schaufel eines Baggers gräbt sich Schicht für Schicht in den Untergrund, bevor Thomas Hena von der Kampfmittelbergungsfirma Bitek mit einem Metallsuchgerät die Erde abtastet. "Wir haben im Bereich des Parkplatzes bislang drei Blindgänger-Verdachtsbereiche ausgemacht", sagt Ralf Drewes, Bauleiter der Kampfmittelbeseitigung.

Abgesehen von diesen Verdachtsstellen wurden entlang der Trasse der neuen B31 bis jetzt sieben Stabbrandbomben, zwei Flüssigkeitsbrandbomben und 120 Kilogramm so genannter Kampfmittelreste gefunden, womit Bombensplitter, Zünderreste oder alte Munition zusammengefasst werden. Eine der Flüssigkeitsbrandbomben ist bis zum Abtransport noch freigelegt. "Die Bombe war aufgeplatzt und das Gas bereits entwichen. Somit bestand keine Gefahr", erklärt Drewes. Auf der gesamten Strecke wurden an einigen Stellen Bäume gefällt, an denen Blindgänger vermutet werden. An den Fundorten auf dem ZF-Gelände, an denen mögliche Blindgängerbereiche vermutet werden, bohrt ein Bagger mehrere Bohrlöcher, in diese Sensoren hinuntergelassen werden, um den Blindgänger genau zu lokalisieren. Die Löcher sind sechs Meter tief und werden nach einem festen Raster gebohrt. Im Falle eines Fundes sind die nächsten Schritte genau festgelegt, erklärt Experte Ralf Drewes: "Stoßen wir auf einen Blindgänger, werden die Arbeiten sofort eingestellt und das Personal trifft sich an einem festgelegten Sammelpunkt.

" Für die Entschärfung des Blindgängers ist der Kampfmittelbeseitigungsdienst zuständig. Zu einem Stopp der Arbeiten kam es bisher noch nicht. Die Baufirma steht in regelmäßigen Kontakt mit der Stadt, der Polizei und der Feuerwehr, damit im Ernstfall eine Evakuierung reibungslos abläuft. Auch entlang des geplanten Tunnels Waggershausen werden mehrere Blindgänger vermutet. Ab Februar startet dort die Bergung.

Angesichts der Fortschritte zeigt sich Oberbürgermeister Andreas Brand beim Baustellenbesuch zufrieden: "Aus politischer Sicht, ist das Thema vom Schirm. Baubereichsleiter Andreas Irngartinger ist zuversichtlich und bestätigt den Zeitplan: "Es gibt keine Anzeichen dafür, dass wir 2020 nicht fertig werden sollten."

Stand der Bauarbeiten

Der Bau der B31-neu zwischen Immenstaad und Friedrichshafen liegt im Zeitplan. Das Vergabeverfahren für den Bau von sechs Brücken entlang Trasse werde laut Andreas Irngartinger, Deges-Baubereichsleiter, in den kommenden Tagen beendet. Das Vergabeverfahren für den Tunnel Waggershausen sei in der Vorbereitung. 2020 sollen die Bauarbeiten fertig sein. (dba)