Friedrichshafen B31 erneut gesperrt: Autofahrer im Stress

Wegen der Straßenbauarbeiten auf der B31 in Fischbach enstanden schon am Dienstagmorgen lange Staus. Wer es über die Umleitung nach Immenstaad geschafft hatte, stand allerdings ab Meersburg wieder vor einer Baustelle: Auch hier ist die B31 wegen Sanierungsarbeiten gesperrt

Seit Dienstag ist Friedrichshafen erneut eine einzige Staufalle. Wegen der Sanierungsarbeiten der B31 ist die Straße ab der Kreuzung Landratsamt in Richtung Immenstaad gesperrt – der Verkehr wird ab der Kreuzung Hoch-/Albrecht-/Maybachstraße in Richtung Schnetzenhausen und von dort über Spaltenstein nach Kluftern umgeleitet, von wo es über die Dornierkreuzung zurück auf die B 31 geht.

Im April wurden die Sanierungsarbeiten wegen des schlechten Wetters abgebrochen. "Es werden rund 3700 Quadratmeter Asphalt in einer Stärke von 18 Zentimetern abgefräst und in zwei Schichten wieder eingebaut", heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes.

Auf der Umleitungsstrecke sind gute Nerven gefragt

Während die Straßenbauarbeiter kräftig arbeiteten, kostete die Umleitung die Autofahrer in beiden Richtungen Nerven. Schon ab dem MTU-Werk 1 staute sich LKW an LKW, ab Sparbruck ging es nur noch im Schritttempo voran. Wer dachte, in der Gegenrichtung vom Verkehrskollaps verschont zu sein, irrte sich. Denn auch in der Gegenrichtung bildeten sich Staus, weil der Verkehr an der Baustelle vorbeigeleitet wird. Die Sperrung der B31 durch die Ortsmitte Fischbach dauert voraussichtlich bis zum Ende der Woche.

Autofahrer, die bis nach Überlingen wollten, wurden in Meersburg dann vor der zweiten Großbaustelle auf der B31, umgeleitet. PKWs werden durch Meersburg und Unteruhldingen geleitet, Lastwagen müssen über Markdorf, Bermatingen und Salem ausweichen. Laut Auskunft des Regierungspräsidiums dauert die halbseiteige Sperrung der B31 zwischen Meersburg und Oberuhldingen voraussichtlich bis 21. Juli an.

Nächtlicher Lärm vor Beginn der Arbeiten

Eingerichtet wurde die Absperrung mitten in der Nacht. „Das war nicht so geplant“, erklärt Robert Schwarz, Pressesprecher des Landratsamtes. Eine Facebook-Nutzerin, offenbar Baustellen-Anwohnerin, hatte auf der Facebookseite der Lokalredaktion Friedrichshafen von nächtlichem Lärm durch die Einrichtung der Absperrungen berichtet. „Ursprünglich sollten die Arbeiten zur Verkehrsleitung und -sicherung schon am Montag erfolgen“, erklärte Schwarz. Mitarbeiter des von der Baufirma damit beauftragen Unternehmens schafften es jedoch erst mit deutlicher Verzögerung zur B 31 – bei Facebook ist die Rede von Mitternacht.

Mit der Straßensanierung in Fischbach und Manzell konnte pünktlich begonnen werden. Die Wettervorhersagen für den Rest der Woche lassen hoffen, dass die Arbeiten wie geplant abgeschlossen werden können. „Wir sind sehr, sehr zuversichtlich“, sagte Robert Schwarz.