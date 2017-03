B31 bei Friedrichshafen wegen Unfall gesperrt

Aktuell ist die Bundesstraße 31 gesperrt, da es dort einen Auffahrunfall gab. Ein Auto ist dabei in Brand geraten, wie die Polizei mitteilt.

Wegen des Unfalls auf der B 31 zwischen Friedrichshafen-Ost und Eriskirch, in Höhe des Don-Bosco-Heims, ist derzeit die Bundesstraße voll gesperrt. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet, wie die Polizei mitteilt. Nach bisherigen Erkenntnissen ist bei einem Auffahrunfall, an dem vermutlich vier Fahrzeuge beteiligt sind, ein Auto in Brand geraten. Personen befinden sich jedoch nicht mehr in dem Auto.