Friedrichshafen B31: Querungshilfe für Radler beim Jägerhaus geplant

Stadt befürwortet den Bau einer Querungshilfe für Radler im Bereich des Jägerhauses in Manzell über die dicht befahrene B-31-Ortsdurchfahrt. Im Zug der Planung stellte sich heraus: Die nahe Unterführung beim Reiherweg dürfte von Radlern eigentlich gar nicht mehr benutzt werden.

Im Bereich des Jägerhauses ("Spicy-Grill") in Manzell soll bald eine Querungshilfe für Radler das Passieren der viel befahrenen Zeppelinstraße (B 31) erleichtern. Diesen Beschluss hat am Dienstagabend der Technische Ausschuss mehrheitlich gefasst. Das Gremium lehnte mit großer Mehrheit einen Antrag von FDP und der Fraktion ÖDP/parteilos ab, der eine Alternative zur B-31-Überquerung vorsah: Die Radler, so der Vorschlag, sollten von der Unterführung am Reiherweg über die Ausfahrrampe der Möwenstraße zum Seemooser Weg geführt werden.

Die Krux an der Geschichte: Der Tunnel beim Reiherweg besteht zwar seit etwa 50 Jahren und wird von Fußgängern und Radlern seither benutzt. Doch im Zuge des Verfahrens, unweit davon eine oberirdische Querung zu planen, hat sich das Regierungspräsidium Tübingen gemeldet. Die Behörde weist darauf hin, dass er Reiherweg-Tunnel nicht die Voraussetzungen einer voll tauglichen Radverbindung erfüllt. Er sei zu eng und die Rampe zu steil. Formal dürfte dort gar kein Radler durchfahren. "Wir werden den Tunnel aber nicht schließen", kündigte Erster Bürgermeister Stefan Köhler an. Aber: "Die Querung ist zwingend notwendig", verdeutlichte der Leiter des Stadtbauamts, Wolfgang Kübler, die rechtliche Situation. Köhler sieht die Sache eher pragmatisch: Man könne das als Zusatzangebot betrachten. Finanziell fällt die Querungshilfe nicht groß ins Gewicht: Die Stadt trägt nur die Planungskosten, die Baukosten trägt der Bund – weil an einer Bundesstraße gebaut wird.

Ein Teil des Fraktionsantrags wird aber in die Planung aufgenommen: Der südliche Radweg zwischen dem Reiherweg und dem Bahnübergang Seemooser Weg (gegenüber des Jägerhauses) wird auch für die Gegenrichtung teilweise freigegeben. Rolf Schilpp (CDU) regte sich mächtig auf ob der Tübinger Sichtweise: "Nicht alles, was das Regierungspräsidium entscheidet, ist gut." Gaby Lamparsky (FDP) bleibt dabei: "Eine unterirdische Querung ist sicherer eine oberirdische." Die Zeppelinstraße werde immer eine stark befahrene Straße bleiben mit großem Gefahrenpotenzial.