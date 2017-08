Friedrichshafen/Berlin B 31-neu: Baubeginn für Tunnel bei Waggershausen steht unmittelbar bevor

Ein weiterer Abschnitt für die künftige Bundesstraße 31-neu zwischen Immenstaad und Friedrichshafen wird in Angriff genommen. Laut Mitteilung des Berliner Unternehmens Deges werden derzeit Vorbereitungen für den Tunnel bei Friedrichshafen-Waggershausen erledigt.

Die Vorbereitungen für einen weiteren Abschnitt der Bundesstraße 31-neu von Immenstaad nach Friedrichshafen haben pünktlich begonnen. Dies geht aus einer Mitteilung des Berliner Unternehmens Deges hervor. Deges hat nach eigenen Angaben am 9. August den Auftrag für das Baulos 8 vergeben. Dabei handelt es sich um nichts weniger als den Bau des Tunnels Waggershausen und der Strecke bis zur Anschlussstelle Schnetzenhausen. Die Arbeiten sind laut Deges an eine Arbeitsgemeinschaft vergeben worden. Dies sind: die Firma Baresel (Leinfelden-Echterdingen) für den Tunnelbau, Storz (Tuttlingen) für den Erdbau sowie PKE (Wien) für die Betriebstechnik. "Die ersten Arbeiten zur Baustelleneinrichtung nördlich der Waggershauser Straße laufen bereits", berichtet Deges-Sprecher Michael Zarth.

Im Vorgriff auf den Bau des Tunnels Waggershausen sind im Bereich Waggershauser Straße Kanalarbeiten erledigt worden. Nun also geht's planmäßig weiter: „Mit dem pünktlichen Abschluss des Vergabeverfahrens und der Auftragserteilung haben wir einen weiteren Meilenstein für die B 31-neu erreicht. Dies ist der zeitkritischste Abschnitt der ganzen Strecke“, erläutert Andreas Irngartinger, er ist Bereichsleiter bei Deges. Zuerst werde die Waggershauser Straße über den ZF-Parkplatz umgesetzt. Die Straße werde während der Bauarbeiten befahrbar sein. "Nur für die Arbeiten zur Anbindung der neuen Straßenführung an die bestehende Straße muss diese kurz gesperrt werden. Durch die Verlegung werden die Parkplätze im bisher durch die ZF-Mitarbeiter genutzten Tunnelbereich wegfallen", teilt Zarth mit.

Witterungsbedingte Verzögerungen beim Brückenbau haben laut Deges keine Auswirkungen auf den Endtermin. Bei den seit Mai im Bau befindlichen Bauwerken der Baulose 4 bis 6 – es handelt sich um sechs Brücken und eine Stützwand – habe es durch die Regenfälle der vergangenen sechs Wochen Verzögerungen gegeben.

"Nach dem Unwetter vom 8. Juli konnte der mit Regen vollgesogene Boden nicht austrocknen. Gut sichtbar ist dies an der Landschaftsbrücke im Buchschach und an den östlich daneben liegenden Brücken über den Manzeller Bach und den Mühlbach – dort steht das Wasser, von den Baugrubenböschungen wäscht Schlamm herunter und die Sohlen sind aufgeweicht", berichtet der Deges-Sprecher. Deshalb habe der nicht tragfähige Boden ausgetauscht werden müssen. "Unter Umständen werden diese Bauwerke erst im Herbst 2018 fertiggestellt", ergänzt Zarth. Vorgesehen war bislang der Sommer 2018. "Für die Fertigstellung der B 31-neu insgesamt hat dies aber nach Stand der Dinge keine Auswirkung", sagt Zarth.

Das Deges-Informationsbüro an der Waggershauser Straße habe ab sofort eine 14-tägliche Sprechstunde: immer in einer geraden Kalenderwoche donnerstags von 15 bis 18 Uhr – also am 24. August (Kalenderwoche 34), 7. September (Kalenderwoche 36), 21. September (Kalenderwoche 38)... "Damit erfolgt eine Anpassung an die schwache Nachfrage in den vergangenen Monaten", berichtet Zarth.

