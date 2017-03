Friedrichshafen Autofahrer verletzt Radlerin und flüchtet

Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. Eine Radfahrerin erlitt laut Polizeibericht Prellungen am Kopf und am Körper. Der Verursacher fuhr davon.

Eine 36-jährige Fahrradfahrerin hat bei einem Verkehrsunfall Prellungen am Kopf und am Körper erlitten. Der Unfall hat sich laut Polizeibericht am Donnerstag gegen 1.45 Uhr ereignet. Ein Mann Ende Dreißig mit kurzen Haaren, bekleidet mit dunkler Jeans und einem schwarzen Blouson, bog mit seinem verschmutzten Opel Astra mit ausländischem Kennzeichen plötzlich und ohne einen Blinker einzuschalten von der Albrechtstraße in den Hyllerweg ein. Der Opel stieß mit der Fahrradfahrerin zusammen, die auf dem neben der Albrechtstraße verlaufenden Radweg aus Richtung Zeppelinstraße heranfuhr. Am Fahrrad entstand rund 100 Euro Sachschaden. Der Autofahrer hielt zunächst an. Als die Fahrradfahrerin die Polizei rufen wollte, ging der Mann zu seinem Auto, um angeblich sein Handy zu holen, flüchtete aber. An der Unfallstelle hielten sich mehrere Personen auf. Diese sowie weitere mögliche Zeugen sollen sich an das Polizeirevier Friedrichshafen wenden, Telefon 0 75 41/70 10.