Friedrichshafen Autofahrer macht sich nach Unfall davon

Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. Ein Unbekannter hat am Freitag zwischen 10 und 16 Uhr einen geparkten Audi beschädigt und sich unerlaubt vom Unfallort entfernt, heißt es im Polizeibericht.

Der Fahrer eines vermutlich roten Fahrzeuges hat am Freitag zwischen 10 und 16 Uhr in der Werastraße beim Ausfahren aus einer Sackgasse einen am rechten Straßenrand abgestellten Audi beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden am Audi in Höhe von rund 400 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise an das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefonnummer 0 75 41/70 10.