Friedrichshafen Autofahrer eisern unter Drogen- und Alkoholeinfluss unterwegs

Ein Mann muss sich wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Laut Polizeibericht hat der 31-Jährige am Montagvormittag in Friedrichshafen unter Drogen- und Alkoholeinfluss zwei Unfälle verursacht und wollte davon. Er wurde gestellt. Am Abend wurde der Mann bei Fuchstobel erwischt, er hatte immer noch Drogen und Alkohol intus.

Ein 31-Jähriger ist am Montag gegen 11.15 Uhr in Schlangenlinien fahrend auf der Goethestraße in Friedrichshafen unterwegs gewesen und streifte einen am Straßenrand stehenden Lastwagen. Laut Polizeibericht entstand am Lastwagen kein Sachschaden, am Opel Corsa des 31-Jährigen wurde der rechte Außenspiegel abgerissen.

Nach Weiterfahrt bis zum Kreisverkehr in Höhe Ehlersstraße, hielt der 31-Jährige sein Auto zunächst an und stieß beim plötzlichen Rückwärtsfahren gegen den Passat eines 39-Jährigen, der hinter dem Opel wartete. Der 39-Jährige stieg aus und wollte mit dem Opel-Fahrer reden. Zwei Mitfahrer stiegen aus dem Opel aus und schlugen vor, den VW reparieren zu lassen. Als der VW-Fahrer nicht darauf eingehen wollte und mit seinem Handy die Polizei verständigte, stiegen die Personen wieder in den Opel ein. Der 31-jährige Fahrer hielt dann in Höhe des Lastwagens an, nahm den auf der Straße liegenden Außenspiegel mit und fuhr auf die Ailinger Straße. Der 39-Jährige folgte dem Unfallverursacher, der wieder in Schlangenlinien fuhr, bis Polizeibeamte den 31-Jährigen auf der Mühlöschstraße anhielten.

Laut Polizei stand der 31-Jährige unter der Wirkung von 0,6 Promille Alkohol, zeigte drogentypische Ausfallerscheinungen und besitzt außerdem keine Fahrerlaubnis. Es folgte eine ärztliche Blutprobenentnahme. Ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet. Der Sachschaden am Opel beträgt rund 200 Euro, der am Passat rund 300 Euro.

Am Montagabend gegen 21.30 Uhr wurde der Polizei von einem Verkehrsteilnehmer ein Kleinwagen gemeldet, der in Schlangenlinien zwischen Markdorf und Roggenbeuren unterwegs sei. Beamte des Polizeireviers Ravensburg haben den Wagen und den Fahrer im Bereich Fuchstobel angehalten. Es wurde festgestellt, dass es sich wiederum um den jetzt unter 0,4 Promille Alkoholeinfluss und immer noch unter Drogeneinfluss stehenden 31-Jährigen vom Vormittag handelte.

Der Bereitschaftsstaatsanwalt ordnete die Entnahme einer Blutprobe an. Ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung unter Alkohol- und Drogeneinfluss wurde eingeleitet.