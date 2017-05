Friedrichshafen Auszeichnung für Dozentin der Zeppelin-Universität

Lucia Reisch, Professorin der Friedrichshafener Zeppelin-Universität, hat den Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg erhalten.

An Professorin Dr. Lucia Reisch von der Zeppelin-Universität (ZU) ist von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann der Landesorden verliehen worden. Die Auszeichnung wurde ihr während eines Festakts im Schloss Mannheim gemeinsam mit weiteren 21 Persönlichkeiten überreicht.

„Die baden-württembergische Verbraucherpolitik profitiert von Lucia Reischs Engagement außerordentlich“, heißt es in der Begründung für die Ehrung an die Leiterin des Forschungszentrums Verbraucher, Markt und Politik (CCMP) und Gastprofessorin für Konsumverhalten und Verbraucherpolitik an der ZU. Reisch habe von 2006 bis 2016 als Vorsitzende die Arbeit der Verbraucherkommission Baden-Württemberg geprägt. „Sie kümmert sich um Verbraucherbelange und gibt der Landesregierung Handlungsempfehlungen aus wissenschaftlicher, gesellschaftlicher und psychologischer Verbrauchersicht. Zu ihren Erfolgen zählt, dass hierzulande Verbraucherbildung in allen Klassen der allgemeinbildenden Schulen vermittelt wird. Ebenso erfolgreich hat sie sich für die personelle Verstärkung der Lebensmittelüberwachung stark gemacht“, heißt es in der Begründung weiter.

Lucia Reisch engagiere sich zudem im Beirat der Landesregierung für die nachhaltige Entwicklung des Landes, bis vor Kurzem als eine der Stellvertreterinnen des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Mit ihrer Arbeit am Forschungszentrum Verbraucher, Markt und Politik an der ZU untermauere sie verbraucherrelevante Sachverhalte wissenschaftlich, ihr Expertenwissen sei bundesweit und international gefragt. So sei Lucia Reisch Vorsitzende des Sachverständigenrates für Verbraucherfragen beim Bundesjustizministerium und Mitglied im Rat für Nachhaltige Entwicklung der Bundesregierung. Sie gehöre der Ethikkommission „Sichere Energieversorgung“ der Bundeskanzlerin an und sei Mitglied im Verwaltungsrat der Stiftung Warentest. „Sie vernetzt die Akteure der Verbraucherforschung und sorgt für den Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und Politik. Lucia Reisch ist ein echtes Vorbild für Frauen im MINT-Bereich“, heißt es abschließend in der Würdigung.

Lucia Reisch freut sich sehr über die besondere Ehre: „Dies ist eine Auszeichnung für das gesamte CCMP-Team“, erklärt sie.