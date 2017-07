Friedrichshafen Ausstellung zeigt Werke aus Rucksack-Projekt der Caritas.

Wer seine Muttersprache beherrscht, lernt andere Sprachen leichter. Das Rucksack-Projekt der Caritas ermutigt Eltern mit Migrationshintergrund, ihren Kindern die eigene Sprache beizubringen. Zum zehnjährigen Bestehen haben Eltern und Kinder Figuren gestaltet, die nun in einer Ausstellung zu sehen sind.

Friedrichshafen (cor) Eins hat Haare aus Kaffeekapseln und ein strahlendes Lächeln, eins mit blauem Gesicht sieht aus wie von Picasso, beim dritten läuft ein Kamel über den Kopf. 13 bunte Holzkinder stehen seit Donnerstag im Rathaus, oft tragen sie einen Rucksack. Kinder und Eltern des Rucksack-Projekts der Caritas haben sie zum zehnjährigen Bestehen gestaltet. "Mehr ist verschieden" heißt die Ausstellung.

"Die Kinder konnten ihrer Phantasie freien Lauf lassen", sagt Kreativpädagoge Marco Ceroli, Kunsttherapeutin Marion Mang ergänzt: "Je mehr Farbe an den Figuren war, desto mehr haben die Kinder sie ins Herz geschlossen, haben sie geküsst und ihnen Namen gegeben." Sie haben das Entstehen der Figuren in allen 13 Einrichtungen begleitet, in denen die Caritas das Projekt für Eltern mit Migrationshintergrund anbietet.

"Das Projekt ermutigt Eltern, die eigene Sprache als wichtige Wurzel für die Entwicklung der Kinder zu sehen. Auf der Grundlage kann dann auch die deutsche Sprache gelernt werden", sagt Integrationsbeauftragte Natascha Garvin zur Eröffnung. Die Stadt unterstützt diese Form der Sprachförderung, fast 2000 Familien und über 3000 Kinder haben bereits mitgemacht.

"Sprachwissenschaftler wissen schon lange: Nur wer seine eigene Muttersprache beherrscht, kann andere Sprachen erlernen", sagt Rucksack-Koordinatorin Magdalena Hrini. Dazu schult die Caritas sogenannte Stadtteilmütter, die aus einem anderen Land kommen und deutsch sprechen. Einmal in der Woche erklären sie in Schule oder Kindergarten Müttern, welche Hausaufgaben sie mit ihrem Kind machen sollen: Spielen, Basteln, Vorlesen. Schule oder Kindergarten erarbeiten das Material mit den Kindern auf deutsch.

Topuz Sukran ist seit acht Jahren Stadtteilmutter. "Das macht mir großen Spaß. Ich mag Kinder, ich mag Menschen. Mir liegt daran, dass die Frauen in meiner Kultur offener werden." Bei den Treffen können sie über Hausaufgaben, Schule und Erziehung sprechen und Erfahrungen austauschen. "In gemischtsprachigen Gruppen ist das manchmal nicht so leicht, aber es geht", sagt sie.

Bis zum 20. September bleiben die bunten Holzfiguren hier, dann kehren sie in Kindergarten, Schule oder Familientreff zurück. Damit das Rathaus nicht leer steht, dürfen die Teilnehmer der Eröffnungsfeier selbst eine Rucksackfigur gestalten. Mang hat bunte Wolle, Seile und Bänder mitgebracht. "Jetzt wollen wir das Kind mal anziehen", sagt sie. Elif-Zumra und Huriye sind vier Jahre alt und haben in Kindergarten von St. Petrus Canisius eine Figur mitgestaltet. Das neue Kind bekommt sofort ihre Zuwendung und den ersten Schmuck in grün und rot.