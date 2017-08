Friedrichshafen Ausstellung für einen Papagei in der Bodenseebibliothek

Rund 40 Grafiken der Gelbstirnamazone Coco sind seit Sonntag in der Ausstellung Exlibris in der Bodenseebibliothek zu sehen

Friedrichshafen (ire) Gerhard Hartmann hat am Sonntag in der Bodenseebibliothek Friedrichshafen die Ausstellung seiner Sammlung "Exlibris: Coco – die Gelbstirnamazone" eröffnet. Bis zum 8. November können rund 40 Miniaturen seiner Papageiendame Coco zu den regulären Öffnungszeiten der Bibliothek bestaunt werden.

Exlibris sind Kleingrafiken und Stempel, die auf die Rückseite des vorderen Buchdeckels geklebt werden. Zusammen mit seinem Namen oder den Initialen lassen sie auf den Buchbesitzer rückschließen. Handelte es sich zu Zeiten des Buchdrucks noch um reine Gebrauchsgrafiken, erfuhren die Exlibris im 19. Jahrhundert ihre Blütezeit. Seither werden sie gesammelt und gelten als Kunst. Außerdem sind die meisten Exlibris so groß, dass sie gar nicht mehr in Bücher passen würden. Oft spiegeln Exlibris persönliche Eigenheiten des Besitzers oder Sammlers wider; jedoch haben sie auch viel mit Wappen zu tun. Dies zeigt der historische Bestand der Bibliothek, der zusätzlich zu Coco ausgestellt wird. Charakteristisch für Cocos Ausstellung sind Humor, Mythologie und eine Prise Erotik.

Der Lindauer Gerhard Hartmann war Gebrauchsgrafiker und sammelt nun seit über 40 Jahren zusammen mit Ehefrau Brigitte zeitgenössische Druckgrafiken. Lächelnd erzählt Hartmann, wie er sich für den Kauf eines Vogels entschied. Es sollte ein großer sein und so sei er zum Papagei gekommen. Jedoch stimmte die Chemie mit dem ersten Vogel nicht. "Kann ich den umtauschen?", fragte er kurz darauf in der Zoohandlung. Dann sei Coco von ganz allein auf ihn zugekommen und ließ sich durch das Gitter streicheln.

Jetzt ist Coco bereits 42 Jahre alt, aber Hartmann hofft, dass sie ihm noch lange erhalten bleibt. Zu Hause darf die Papageiendame sich tagsüber frei im Haus bewegen und ist nur selten im Käfig eingesperrt. Dass sie ihren Kunstwerken an Witz und Tücke in nichts nachsteht, beweist Coco mit ihrer Frauenfeindlichkeit. So fliege sie Ehefrau Brigitte Hartmann gnadenlos an und hackt mit dem Schnabel auf sie ein.

Abgesehen davon, dass Coco in all den Jahren zu einem engen Familienmitglied geworden ist, reizt Hartmann an der Papageiendame vor allem, dass sie eine "richtig lebende Kunstfigur" ist. Mittlerweile ist Coco derart berühmt, dass es von ihr etwa 200 Zeichnungen von Künstlern gibt und Schriftsteller Geschichten über sie schreiben. Dabei kommt Hartmann auf die Künstler zu, ohne ihnen allerdings Vorgaben zu machen, wie Coco dargestellt werden soll. "Die Künstler haben freie Hand. Je verrückter, desto besser", erklärt Hartmann. Ausgestellt werden die Exlibris der Papageiendame nicht nur deutschlandweit, sondern auch in Österreich und der Schweiz. "Ich kann bloß Deutsch, sonst kämen auch andere Länder dazu", sagt Hartmann. Die nächste Ausstellung wird im neuen Jahr in Augsburg stattfinden.