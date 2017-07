Friedrichshafen Ausstellung "Endlich unsterblich" im Kunstverein noch bis 3. September

Vom Leben, das Vorstellung bleibt oder vorbei ist: In der Ausstellung "Endlich unsterblich!" im Kunstverein Friedrichshafen stellt Kurator Julian Denzler der Künstlerin Lisa Götze die Videos des Kollektivs CIS gegenüber.

Gerötete Haut, die wundgelegen aussieht; oder fahl, wie von Durchblutungsstörungen geplagt – Lisa Götze zeichnet in geradezu altmeisterlicher Genauigkeit Partien von Körpern, denen das nahe Ende eingeschrieben scheint. Vergehendes Fleisch, bei dem man auch an Francis Bacon denken kann, zumal Götze dem Betrachter durch die Wahl des Ausschnitts die Orientierung nimmt: Der Körper wird bei ihr zur amorphen Gelenk-, Muskel- und auch Schleimhautmasse, die von keiner idealistischen Idee mehr getragen wird. Der Körper ist Fleisch in einer Nacktheit, die obszön erscheinen kann; nicht wegen der Nacktheit an sich, sondern weil der unverhüllte Tod in ihr steckt.

Das ist der eine Pol der Ausstellung, "Endlich unsterblich!" im Kunstverein Friedrichshafen, in der Kurator Julian Denzler der Künstlerin Lisa Götze die Videos des Kollektivs CIS gegenüberstellt. Wie in jeder Themenausstellung geben die Positionen – beide stammen aus Stuttgart – einander wechselseitig die Stichwörter vor, die Lesarten und Schlaglichter, die aus der Bezüglichkeit zueinander entstehen: Bei Lisa Götze die Endlichkeit, bei CIS die "Unsterblichkeit". Hier das Aussichtslose, dort die Feier des Augenblicks in einer scheinbar ewig währenden Jugend.

"Was wolltest du immer schon mal machen?", fragten zehn Mitglieder von CIS einander. So entstanden die zehn Videos von "Locked in", in denen jeweils ein anderes CIS-Mitglied seine Vorstellung verwirklichte, Regie führte und die Übrigen mitspielten. Einige Videos wirken handlungsarm wie ins Bewusstsein hinübergerettete Traumbilder: Die CIS-Akteure versetzen sich in die Teenager-Zeit zurück und lümmeln im Jugendzimmer; sie inszenieren eine Disko-Szene und tanzen, jeder für sich, unterm flackernden Kunstlicht; und da ist jener albtraumhafte Film, in dem die jungen Leute einander in Badekleidung mit ungerührten Blicken taxieren und optisch vermessen.

Hier werden keine Geschichten auf den Bildschirm gebracht, sondern tief schlummernde spekulative Wünsche umgesetzt. Dabei ergibt sich nun ein Paradox, das ein CIS-Mitglied im Gespräch so formuliert: "Indem ich in meine Vorstellungen abtauche, produziere ich die Oberfläche." Gemeint ist die Oberfläche der gefilmten Bilder, in denen dem Körper und der oft nackten Haut eine große Rolle zukommen. Aber egal, wie stark der Körper auch im Zentrum steht: Er gibt nur sehr bedingt Auskunft über die Vorstellungen, über die Gedanken und Gefühle, von denen er beseelt ist. Die Geschehnisse unter der jugendlichen Haut bleiben uneinsehbar, und eben indem diese Film- und Körperoberflächen kryptisch werden, erlauben sie die verschiedensten Lesarten, von denen keine bestätigt, aber auch keine zurückgewiesen wird. Dieser Schwebezustand der Oberflächen, in deren Deutung man sich verlieren kann, rührt auch aus der Entwicklungslosigkeit der Videos her: Sie wirken wie in Bewegung versetzte Film-Stills: sie ziehen den Augenblick in die Länge, ohne auf eine Geschichte zu verweisen, die den Sinngehalt des Szenenbilds erklärt.

So können die Videos denn auch in der Endlosschlaufe laufen. Als Antwort auf die Frage "Was wolltest du immer schon mal machen?" bleiben die Videos dabei vage und surreal, sie bleiben ihrerseits ein Traum von der Verwirklichung des Wunschtraums. Zur Verwirklichung bräuchten die Wünsche den Eintritt in die vergehende Zeit, bräuchten die tickende Uhr der Vergänglichkeit. Aber gerade darauf legt der "ewige Augenblick" keinen Wert.

Es bleibt der Widerspruch, dass die CIS-Videos den leibhaftig gezeigten Körper zum undurchsichtigen Schleier entwirklichen, wogegen Lisa Götzes bloß zeichnerisch dargestellter Körper diesen mit aller Drastik vor Augen führt. Wo bei CIS das Leben Vorstellung bleibt, herrscht bei Götze das bereits Gelebthabende, das den Körper als Material zurücklässt. Gerade seine Hinfälligkeit ist das Reale an ihm.

Natürlich ist die Ewigkeit des Augenblicks von CIS ein Gefühl, eine Illusion, die das Altern nicht außer Kraft setzt. Die abgelebte Körpern Lisa Götzes haben ihnen voraus, das sie Träger von Zeit und Erfahrungen sind. Aber der Kern des Verhältnisses von CIS und Götze ist ein anderer: sie verhalten sich wie Spielpartner zueinander, greifen ineinander und hebeln sich ins Feld der Gegenseite. So wechseln die gefilmten realen Körper vom Wirklichen über in den Schein. Und die in bis zu 200 Stunden gefertigten Zeichnungen, die Körper nur simulieren, verlassen den Schein und werden zur Membran, aus der wirkliches Leben spricht. Dass dieses Choreographie der Positionen entsteht, spricht für den Kurator.