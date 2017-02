vor 5 Stunden SK Ausstellung „200 Jahre Fahrrad“ am 12. März im Graf-Zeppelin-Haus

2017 feiert das Fahrrad seinen 200. Geburtstag. Als stellvertretender Vorsitzender des Vereins Historische Fahrräder (VHF) ist Georg Schmitz von einer Jubiläumsveranstaltung zur nächsten unterwegs. Am Sonntag, 12. März, hat er Heimspiel: Dann lädt der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) Bodenseekreis zur Ausstellung „200 Jahre Fahrrad“ im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen ein, wie es in einer Mitteilung des ADFC heißt.

