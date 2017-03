Friedrichshafen Außerhalb der Praxis stets im Training

Menschen am See: Wolfram Schweizer ist begeisterter Sportler. Seit Kurzem hält der Arzt seine Aktivitäten mit der Kamera fest.

Rennrad fahren, Mountainbiken, Inlineskaten, Snowboarden, Kickboxen – und damit ist die Liste der Sportarten, mit denen Wolfram Schweizer seine Freizeit verbringt, längst nicht vollständig. Seit diesem Jahr filmt sich der Tettnanger dabei. "Mein erstes Video war vom Schlittschuhlaufen im Winter", erzählt Schweizer im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Über den Youtube-Kanal "Multisport Bodensee" lässt er Besucher an seiner Leidenschaft teilhaben. "Bis jetzt habe ich nur Kurzfilme hochgeladen, aber demnächst gibt es auch längere Videos", kündigt Schweizer an.

Seit zwölf Jahren hat der 46-Jährige als Allgemeinmediziner eine Praxis in der Häfler Karlstraße. Beruf und Familie mit dem Sport zu vereinbaren, fällt ihm aber leicht: "Jeden Tag fahre ich mit dem Fahrrad zur Arbeit, egal bei welchem Wetter. Das sind schon rund 100 Kilometer in der Woche gutes Basistraining." Zwei freie Nachmittage und Wochenenden nutzt Schweizer ebenfalls fürs Training. Im Sommer sind einige Projekte geplant: Der 46-Jährige will auf Inlineskates den Bodensee umrunden und beim Megathlon in Radolfzell mitmachen. Außerdem möchte er bei einem "Matschrennen" für Mountainbiker mitfahren, die Alpen an einem Tag mit dem Rad durchqueren und sich am mittelalterlichen Schwertkampf ausprobieren.

