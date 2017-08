Friedrichshafen Außenminister Sigmar Gabriel besucht Motorenbauer MTU

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat am Montag in Friedrichshafen bei Rolls-Royce Power Systems Informationen über umweltfreundliche MTU-Antriebssysteme erhalten.

MTU, eine Tochter von Rolls-Royce Power Systems (RRPS), setzt auf neue umweltfreundliche Antriebssysteme für die Schifffahrt, Bahn, Landfahrzeuge und für die Energie-Erzeugung. RRPS/MTU sehen sich in Sachen Green- und Hightech in der Vorreiterrolle. Beispielsweise Gasmotoren für Schifffahrt und Bahn sowie Dieselmotoren mit neu entwickelter Abgasnachbehandlung seien entscheidend für die künftige internationale Wettbewerbsfähigkeit. Darüber ist Bundesaußenminister Sigmar Gabriel während seiner Stippvisite informiert worden. Gezeigt wurde ihm ein Modell eines 16-Zylinder-Gasmotors (2000 kW), der laut MTU vergleichbare Eigenschaften wie Dieselmotoren der Baureihe 4000 hat. „Das Green- und Hightech-Programm von Rolls-Royce Power Systems eröffnet weitere Perspektiven für die deutsche Industrie. Damit hat das Unternehmen eine Initiative ergriffen, die ich gerne unterstütze“, erklärte Gabriel.

Beispielsweise eine neue Fähre der Stadtwerke Konstanz wird laut MTU mit zwei 8-Zylinder-Gasmotoren ausgestattet. Die Fähre soll 2019 in Betrieb gehen. "Bei Rolls-Royce Power Systems haben wir 2016 das Green- und Hightech-Programm gestartet. Damit investieren wir gezielt in umweltfreundliche Zukunftslösungen für weniger Schadstoffausstoß und geringeren Energie- und Rohstoffverbrauch", erklärte Vorstandsvorsitzender Andreas Schell.

Ab 2018 liefert MTU die ersten zertifizierten Serien-Gasmotoren für die Schifffahrt aus. Weltweit seien die MTU-Gasmotoren auf großes Interesse gestoßen. Die ersten Vorserienmotoren werden nach Unternehmensangaben Ende des laufenden Jahres an die Werft Strategic Marine in Vietnam ausgeliefert, die sie in Katamarane für die niederländische Reederei Doeksen einbauen werde. Die Reederei setze die Schiffe für den Fährverkehr im Naturschutzgebiet Wattenmeer ein.

RRPS erwirtschaftet nach eigenen Angaben 90 Prozent des Umsatzes im Ausland. Zunehmender Protektionismus einiger Länder, Handelsschranken sowie Sanktionen bereiteten dem Unternehmen Sorgen, berichtete Schell.