Ausschuss will größere Aufzüge für Stadtbahnhof

Kinderwagen, Fahrräder, Handbikes: Die Grünen beantragten größere Aufzüge am Stadtbahnhof. Zunächst lehnte die Verwaltung das Anliegen ab, doch dann nahm die Sache eine überraschende Wendung.

Die Grünen-Fraktion beantragte im Zuge der Baumaßnahmen für einen barrierefreien Stadtbahnhof auch die vorhandenen Aufzüge am Franziskusplatz und an Gleis 1 zu erneuern und zu vergrößern. Die Begründung: Dort passen weder Fahrräder und Kinderwagen, noch größere Rollstuhle und Handbikes hinein. Zunächst lehnte die Stadtverwaltung den Antrag ab, doch nun nahm das Thema in der Sitzung des Technischen Ausschusses am Dienstagabend eine andere Wendung: Die Mitglieder sprachen sich einstimmig dafür aus, dass Baubürgermeister Stefan Köhler erneut in Verhandlungen mit der Deutschen Bahn gehen soll.

Bereits im vergangenen Juni stellte ein Vertreter der Deutschen Bahn das Modernisierungskonzept für den Häfler Stadtbahnhof vor. Zu den zwei vorhandenen Aufzügen an der Nord- und Südseite sollen zwei weitere Aufzüge zu den Gleisen führen. Die neuen Aufzüge sollen 1,10 Meter breit und 2,10 tief werden. Nach längeren Verhandlungen sagte die Deutsche Bahn schließlich zu, auch den vorhandenen Aufzug auf der Südseite zu erneuern. Doch dieser sollte – genau wie der an der Nordseite – größenmäßig bleiben wie er ist – und zwar kleiner als die neuen Aufzüge. Das stieß den Grünen sauer auf, es folgte der Antrag. "Es gibt doch viele Pendler, die mit dem Rad zu den Gleisen wollen, größere Kinderwagen, Handbikes – wir haben nicht verstanden, warum man diese vorhandenen Aufzüge nicht auch gleich größer macht", erläuterte Gerhard Leiprecht (Grüne) im Technischen Ausschuss und forderte eine einheitliche Vergrößerung.

Von Seiten der Verwaltung gab es zunächst ein klares Nein. "Wir gehen davon aus, dass hier kein Fahrradverkehr stattfindet, außerdem gibt eine Schieberinne für Räder", sagte Wolfgang Kübler, Leiter des Stadtbauamts. Das sahen die Mitglieder des Technischen Ausschusses jedoch anders und überzeugten Köhler, erneut ins Gespräch mit der Deutschen Bahn zu gehen. Er soll die Bahn nun überzeugen, die beiden neuen Aufzüge zu den Gleisen und den vorhandenen an der Südseite mit einer Tiefe von 2,40 Meter zu bauen. Zudem einigte sich der Ausschuss darauf, dass man den Aufzug an der Nordseite, also am Franziskusplatz, zu einem späteren Zeitpunkt modernisieren und vergrößern möchte.