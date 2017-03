Die viel diskutierte Neugestaltung der Sportförderrichtlinie der Stadt Friedrichshafen steht vor Abschluss. Der Kultur- und Sozialausschuss stimmte einer neuen Version zu, die 95 Prozent Zuschuss zur Sanierung von Großsportanlagen vorsieht.

Der Ball ist zum Schmettern gestellt, die Segel sind im Wind, der Zielsprint ist angezogen: Endlich lassen sich die Diskussionen um die neue Sportförderrichtlinie der Stadt mit positiven Sprachbildern aus der Häfler Vereinslandschaft umschreiben. Die Klubs und auch die Fraktionen im Häfler Gemeinderat hatten viele Einwände gegen die neugestaltete Förderung. Die meisten davon sind ausgeräumt, der Kultur- und Sozialausschuss stimmte der Reform zu.

Im Ausschuss gab es keine großen Debatten mehr. Die Verwaltung war dem Vorschlag des Stadtsportverbandes gefolgt, den von 100 eigentlich auf 90 Prozent fallenden Zuschuss für die Sanierung von Großsportanlagen bei 95 Prozent anzusetzen. Danach müssen die Vereine nun fünf Prozent selbst zahlen, wenn sie ihren Kunstrasenplatz oder ihre Tartanbahn erneuern. "Wir müssen uns nichts vormachen, auch dieser Zuschuss wird den Vereinen noch Probleme machen", sagte Magda Krom von der CDU-Fraktion. Der Restbetrag kann unter Umständen aber auch nochmals mit Zuschüssen vom Württembergischen Landessportbund verringert werden. Abgelehnt wurde von Bürgermeister Andreas Köster dagegen der Vorschlag von Rolf Schilpp (CDU), dass die Stadt für den Restbetrag der Vereine eine Bürgschaft übernimmt. "Wir haben eine Förderung, die in Baden-Württemberg einzigartig ist", betonte Köster nochmals die unstreitbar sehr großzügige Sportförderung in Friedrichshafen. Anträge, die bereits 2016 gestellt wurden, werden nun ohnehin noch zu 100 Prozent übernommen.

Gerlinde Ames von der FDP-Fraktion lobte die Vorlage, betonte aber auch die Bedeutung von Senioren- und Gesundheitssport und mahnte eine entsprechende Förderung an. Köster sah das ganz ähnlich: "Aber da setzen wir ein Extraprogramm auf, das passt in die Richtlinien nicht rein." Damit waren der Worte schnell genug, nach rund drei Jahren Debatten kann der Gemeinderat am 20. März die Richtlinie damit rückwirkend zum 1. Januar 2017 in Kraft setzen.

Drachenfliegerclub verärgert

Letztlich unbeachtet blieben die Einwände des Drachen- und Gleitschirmfliegerclubs. Da dieser aus rechtlichen Gründen fast gar keine Nachwuchsarbeit betreiben kann, fällt er aus der Sportförderung. "Wir fühlen uns von der Stadt nicht wirklich wahrgenommen", so Vereinsvorsitzender Josef Hausknecht nach der Ausschusssitzung. Auf eine entsprechende Mail habe er keine Antwort von der Stadt enthalten, auch eine Anfrage dazu von Regine Ankermann (Grüne) in der Sitzung wurde von Verwaltungsseite nicht mit einer ausführlichen Antwort beschieden. "Wir betreiben den Sport als kleiner Verein jetzt seit 1979 und werden das auch weiter versuchen", so Hausknecht. Mit der Anschaffung eines Tandemfliegers will der Verein nun Jugendlichen die Möglichkeit geben, zumindest mitzufliegen – verbunden mit einer Mitgliedschaft. "Wir sind auch schon länger auf der Suche nach einem Startplatz hier, aber da hieß es nur, wir könnten doch nach Markdorf gehen", kritisierte Hausknecht weiter.

Was sich (nicht) ändert

Dass der Kulturauschuss Anfang Februar das Thema nochmals vertagte, hatte schließlich nur eine Änderung zur Folge: Großsportanlagen werden nicht wie ursprünglich geplant nur noch zu 90, sondern zu 95 Prozent gefördert. Dass ein Verein 30 Prozent Häfler Mitglieder für anteiligte und 60 Prozent für vollständige Förderung haben muss, blieb ebenso Teil der neuen Richtlinie wie die Erhöhung des Anteils von Kindern und Jugendlichen auf mindestens 15, um gefördert zu werden. Gültig wird die Richtlinie rückwirkend zum 1. Januar, Förderanträge für Großsportanlagen aus dem Jahr 2016 werden noch nach den alten Richtlinien behandelt (dod).