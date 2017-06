Friedrichshafen Ausschuss beschließt Aufhebung des Bebauungsplans "St. Georgen I"

Nicht heilbare Formfehler im Bebauungsplan "St. Georgen I" sind der Grund, dass der Technische Ausschuss nun die Aufhebung des Plans beschlossen hat.

Friedrichshafen – Der Technische Ausschuss des Gemeinderats hat am Dienstagnachmittag der Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 108 "St. Georgen I" zugestimmt. Auslöser der Entscheidung ist das verlorene Verwaltungsgerichtsverfahren gegen die Holl Wohnbau GmbH. Die Stadt hatte sich bei ihrer Entscheidung auf den Bebauungsplan vom 29. Februar 1968 gestützt. Die 6. Kammer des Verwaltungsgerichts (VG) Sigmaringen stellte jedoch fest, dass der Bebauungsplan unter nicht heilbaren Formfehlern leidet. Wenn er jetzt nicht aufgehoben würde, bliebe er dennoch formell wirksam, aber jeder Bauherr könnte eine Entscheidung der Stadt aufgrund dieses Planes in dem Gebiet leicht angreifen.

Nach Ansicht der Verwaltung ist es deshalb sinnvoller, den Bebauungsplan aufzuheben und künftig in seinem bisherigen Geltungsbereich nach Paragraf 34 Baugesetzbuch – Stichwort Einfügung in die Umgebungsbebauung – zu verfahren, zumal es fast keinen freien Baugrund in dem Gebiet südlich der Ravensburger Straße, nördlich und südlich um die Platanenstraße, mehr gibt. "Wir wollen eine klare Rechtslage schaffen" sagte Klaus Sauter, Leiter des Stadtplanungsamts. Letztlich entscheiden wird der Gemeinderat in der Sitzung am Montag, 26. Juni.

Zu dem von der Holl Wohnbau geplanten vierstöckige Gebäude stellte die Kammer fest, dass es sich durchaus in die Umgebungsbebauung einfügt, denn zwischen Eichenweg und Am Seewald stehen schon drei ähnlich große Mehrfamilienhäuser. Die Stadt hatte nach dem Bebauungsplan die kleineren Einfamilienhäuser westlich des Eichenweges als Maßstab angelegt. Holl Wohnbau hat das Grundstück inzwischen an die F & H Wohnbau GmbH verkauft, die nach den selben Plänen das Gebäude baut. Grund sei gewesen, dass sich das Unternehmen inzwischen auf andere Projekte konzentriert, berichtete Geschäftsführer Andreas Holl auf Nachfrage. Die Auseinandersetzung zwischen Holl und der Stadt begann Anfang 2013 bis zur Entscheidung des Gerichts im Juli 2016.

Gerhard Leiprecht (Grüne) fragte in der Ausschusssitzung provokativ in Richtung Verwaltung: "Kommt das jetzt laufend vor?" Sauter entgegnete, dass dies ein Einzelfall sei. Eher problematisch seien alte Bebauungspläne, zu denen es inzwischen so viele Befreiungen gegeben habe, dass die Wirksamkeit des ganzen Plans infrage gestellt werden könnte. Erster Bürgermeister Stefan Köhler stellte aber grundsätzlich klar: "Wir lassen uns nicht durch Drohgebärden beeindrucken."

Bauprojekt Eichenweg

Die Grundstücke Eichenweg 7 und 9 mit der Planung wurden nach Auskunft von Andreas Holl, Geschäftsführer der Holl Wohnbau GmbH (Friedrichshafen), im November 2016 an die F & H Wohnbau GmbH (Meckenbeuren) verkauft. Vor rund einen Monat wurde das darauf stehende alte Gebäude abgerissen und mit dem Bau des neuen Mehrfamilienhauses begonnen, berichtete Geschäftsführer und Inhaber Gerd Henning von F & H Wohnbau. Geplant sind 24 Wohnungen mit 24 Tiefgaragenplätzen und 48 Fahrradabstellplätze. (wex)