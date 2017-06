Friedrichshafen Ausparkversuch hinterlässt Spur der Verwüstung

Sie denken, Frauen können nicht ein- und ausparken? Schlimmer als bei diesem 20-jährigen Häfler in Efrizweiler geht es wohl nimmer.

Die Sache begann so: Der 20-Jährige setzte sich am Pfingstsonntagabend ans Steuer eines Autos – "trotz deutlicher Alkoholisierung", wie die Polizei berichtet. Er versuchte aus einem Grundstück in der Kluftener Straße in Efrizweiler auszuparken. Als er einem anderen Auto ausweichen musste, prallte er zunächst mal gegen eine Steineinfassung, riss dann noch ein größeres Holzgerüst um und rammte anschleißend noch ein geparktes Auto. Als Zeugen die Polizei riefen, fiel dem Mann nichts Besseres ein, als wegzurennen. Kurz darauf kehrte er aber zurück. Da war die Polizei bereits vor Ort und nahm den Unfall auf. Schließlich stellte sich noch heraus, dass der 20-Jährige nicht einmal einen Führerschein besaß. Das Ende vom Lied: Blutprobe entnommen, Ermittlungsverfahren eingeleitet. Könnte teuer werden.

Um den genauen Unfallhergang nachvollziehen zu können, bittet die Polizei nun Augenzeugen, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-3104, in Verbindung zu setzen. Und nun sagt einer mal noch, Frauen könnten nicht ein- und ausparken. Das ist ein Klischee – mehr nicht.