Friedrichshafen Ausgelassener Jahreswechsel beim Silvesterball im Häfler Graf-Zeppelin-Haus

500 Gäste tanzten und feierten bis in den frühen Morgen: Nach zweijähriger Pause gab es im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen wieder einen Silvesterball.

"Es war wirklich an der Zeit, dass wieder ein festlicher Silvesterball im Graf-Zeppelin-Haus (GZH) stattfindet." Das sagt einer, der sich in der guten Stube Friedrichshafens nun wirklich bestens auskennt. Erst vor wenigen Monaten hat Tourismusdirektor und vormaliger langjähriger GZH-Chef Dietmar Philipp den wohlverdienten Ruhestand angetreten. Dass er die letzten Stunden des alten und die ersten Stunden des neuen Jahres an seiner ehemaligen Wirkungsstätte erstmals als "Privatmann" verbringen und zusammen mit seiner Frau und vielen anderen Festgästen genießen darf, das freut ihn ganz besonders. Entspannt zeigen sich aber auch die Gesichtszüge bei Thomas Zehrer, Geschäftsführer der Zehrer Gastronomie GmbH. Nach zweijähriger Pause hatte er – erstmals unter seiner Leitung – zum neu konzipierten "Silvesterball am Bodensee" geladen und traf trotz sehr kurzer Planungsphase auf große Resonanz. 310 Ballbesucher tanzten und feierten im Hugo-Eckener-Saal und im angrenzenden Foyer und darüber hinaus 180 italienische Gäste im Alfred-Colsman-Saal. "Wirklich ein prima Auftakt und ein echter Anfangserfolg. Darauf lässt sich auch im nächsten Jahr aufbauen. Und wenn es den Gästen auch gefällt, sind wir noch zufriedener", konstatiert Thomas Zehrer in Namen seines rund 25-köpfigen Teams und genießt – ganz im Sinne des diesjährigen Ball-Mottos – sichtlich den Augenblick.

"Gutes Essen und Trinken, gute Musik. Viel Platz zum Tanzen – was will man mehr", sind auch Frank und Bettina Rosefeld aus Engen begeistert. Ganz ähnlicher Meinung ist Dirk Baumgartner aus Uhlingen-Mühlhofen, der sich zusammen mit Freunden auf einen festlichen Abend im gepflegten Rahmen freut. "Auch was Tolles für die ganze Familie", sagt die Häflerin Laura Kovacs, die mit ihrem Partner Alex Maner und ihren beiden neun- und elfjährigen Kindern Giulia und Kennis gekommen ist.

Genug der Worte und ab auf die Tanzfläche, um so manche Kalorie wieder loszuwerden. Der dazu passende fetzige Partysound kommt von den "Agent Six" aus München, während Jens Ohle aus Hamburg mit seiner artistischen Comedy-Show so richtig vom Leder zieht und auf der wackligen Leiter, dem Hochrad und mit Feuerfackeln und jonglierenden Messern dafür sorgt, dass kein Auge trocken bleibt. Schon gar nicht bei Peter, Konstanze, Harald, Markus und Claudia aus dem Publikum, die sich nicht lange bitten lassen und in ihrer jeweilige "Assistentenrolle" eine echt gute Figur abgeben. Zwischendurch einen Abstecher bei der Fotobox im Foyer machen und sich lockerer Silvesterpose ablichten lassen – auch eine gute Idee. Noch im alten Jahr nimmt Jens Ohle die guten Vorsätze des Publikums mit, um sie im See zu versenken, wo sie ruhen und darauf warten, im kommenden Frühjahr wiederauftauchen und vielleicht sogar auf ihren Erfüllungsgrad überprüft werden zu dürfen.

Was, schon Mitternacht? Wie schnell die Stunden vergehen. Jetzt aber das Sektglas erheben, den traumhaften Blick auf das Seefeuerwerk direkt vor der Haustür genießen und dabei mit Freunden und Bekannten aufs Neue Jahr anstoßen. Viele Festgäste zieht es auch kurzfristig ins Freie, um das farbenfrohe Spektakel aus nächster Nähe bewundern zu können. Müde? Von wegen müde. Also nichts wie zurück aufs Parkett. Schließlich ist das neue Jahr noch jung.